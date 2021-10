Apex Legends : la nouvelle map Zone d'orage se dévoile dans le trailer de gameplay d'Évasion et en images

Le grand déballage de la Saison 11 Évasion d'Apex Legends se poursuit en ce début de semaine. Suite à l'Histoire des Terres Sauvages ayant introduit la nouvelle Légende Ash et la bande-annonce de lancement fort dépaysante qui teasait les décors inédits de la 4e map du jeu en Battle Royale, place désormais à un trailer de gameplay qui nous en montre évidemment bien plus, le tout sur fond de Game of Survival de Ruelle pour délecter nos oreilles.

Notre nouveau terrain de jeu se nomme donc Zone d'orage, Storm Point en anglais, et se situe sur la planète Gaia. C'est sur cette île à la faune bien dangereuse et aux paysages luxuriants que nous pourrons nous entretuer d'ici quelques jours, notamment en maniant la mitraillette C.A.R. et en incarnant Ash, capable de se téléporter à l'aide de son déplacement phasique pour atteindre ses proies et les lacérer avec sa lame.

Nouvelle carte - Zone d'orage : Bien qu'incroyablement attrayantes, les plages sublimes et les eaux cristallines de la Zone d'orage ne forment que l'œil du cyclone. Mille dangers guettent les Légendes : des rôdeurs sauvages s'associent à un tout nouveau type d'ennemi, à savoir des hordes de dangereuses araignées venimeuses, sans compter les orages menaçants qui s'ajoutent à la tension ambiante. Les Légendes devront trouver de nouvelles manières de combattre tout en explorant les divers points d'intérêt que leur offre cette nouvelle carte, incluant aussi bien des îlots luxuriants que d'inquiétantes étendues de jungle, mais aussi une base scientifique cachée au cœur d'une montagne géante qui constitue la zone la plus élevée à ce jour dans une carte d'Apex Legends.

Nouvelle arme - Mitraillette C.A.R. : La C.A.R. est une mitraillette polyvalente capable d'accueillir des munitions aussi bien lourdes que légères. Cette mitraillette de combat avancé entièrement automatisée se caractérise par un recul considérable, dont certains amateurs de l'univers Titanfall se souviennent peut-être.

Pour plus de détails quant à cette carte, laissons la parole à Rodney Reece, concepteur principal du jeu :

Située sur la planète Gaea, la Zone d’orage est une base de recherche abandonnée de l’IMC qui accueille désormais les Jeux Apex. C’est notre plus grande carte à ce jour : elle est environ 15 % plus grande que Bord du Monde, qui détenait jusque-là le record. Elle propose une grande variété de zones et vous invite à sauter sur une île tropicale et à prendre de la hauteur en glissant sur les sommets pour jouer à une altitude plus élevée que sur les cartes précédentes. Il y a beaucoup de choses à voir et à dire sur cette nouvelle carte, alors examinons-la en détail.

CANONS GRAVITATIONNELS Presque tous les ballons de redéploiement ont disparu. Ils ont été remplacés par des canons gravitationnels, qui constituent un excellent moyen de triompher de l’anneau. Lorsque vous entrez dans un canon, il vous projette dans une direction prédéterminée. Une fois en l’air, vous pouvez contrôler le tangage et atterrir sur les bords des points de réception du canon gravitationnel pour éviter les pièges et les autres dangers. Vous gardez également le contrôle total de vos armes, de vos grenades et de vos capacités tactique et ultime lorsque vous êtes dans les airs. DANS LES TERRES SAUVAGES La Zone d’orage est un monde qui grouille d’animaux sauvages et dangereux. Les Nids de faune sauvage représentent de nouvelles possibilités de combat captivantes qui offrent des options de butin stratégiques aux escouades parvenant à survivre jusqu’à la mi-partie ! Découvrons la faune locale de la Zone d’orage. Chaque type d’animal représente un défi et une méthode d’engagement spécifiques. RÔDEURS Les rôdeurs sont des créatures agressives qui chassent en meute. Vous pouvez les trouver autour des Antres des rôdeurs un peu partout sur la Zone d’orage. S’ils vous repèrent, ils vous feront savoir que vous n’êtes pas les bienvenus. Gardez vos distances pour engager le combat selon vos propres termes. Mais attention : si vous choisissez d’attaquer, d’autres rôdeurs sortiront de leur antre pour défendre leur territoire. ARAIGNÉES Les rôdeurs ne sont pas les seuls habitants de la Zone d’orage. Des œufs d’araignée sont éparpillés aux quatre coins de la carte. Si vous endommagez ces œufs, ils écloront et les araignées qui se trouvent à l’intérieur se feront un plaisir de vous dévorer. Les araignées crachent des toiles sur leurs ennemis pour les immobiliser avant de planter leurs crocs dans leur chair. Bien qu’elles soient plus fragiles que les rôdeurs, elles sont rapides et se repositionnent fréquemment. VOLANTS Levez les yeux au ciel pour récolter les récompenses portées par les Volants perchés en hauteur ou planants au-dessus de vous. Les Volants apparaissent individuellement sur la carte à des endroits aléatoirement choisis parmi une liste prédéterminée à chaque partie.

RÈGLES ET TROPHÉES DE CHASSE Les Nids de faune sauvage sont indiqués par des marqueurs rouges sur votre mini-carte. Tous les nids sont statiques et limités, ce qui signifie qu’à chaque partie ils sont toujours au même endroit, avec le même type et à peu près le même nombre d’animaux. Les animaux sauvages respectent les limites de leur nid et sont agressifs uniquement contre les intrus qui pénètrent sur leur territoire. Si votre escouade détruit un Nid de faune sauvage, celui-ci est retiré de la carte et vous pouvez en récolter les récompenses. Voici une rapide description des différentes récompenses que vous gagnerez en combattant la faune de la Zone d’orage : Apparition de butin intelligente : lorsque vous tuez des rôdeurs et des araignées, vous pouvez récupérer des accessoires et des munitions pour votre escouade en fonction de votre équipement, ainsi que des consommables et des bonus divers.

Points EVO : un petit pourcentage des dégâts infligés à la faune (Volants inclus) est converti en bonus pour votre bouclier évolutif.

Matières premières : la destruction d’un nid rapporte des matières premières réparties de manière homogène entre chaque membre de l’escouade se trouvant dans le nid au moment de sa destruction.

POINTS D'INTÉRÊT BAROMÈTRE Examinons les principaux points de chute : le Baromètre, au cœur de la Zone d’orage. Cette plateforme tournante remplie de butin est surplombée d’une tour de recherche qui donne un avantage de hauteur, mais elle est néanmoins difficile à défendre. CENTRE DE COMMANDEMENT Construit à l’intérieur de la montagne, le centre de commandement est un immense complexe riche en butin. Vous pouvez y plonger directement depuis le vaisseau de transport. C’est également un excellent moyen d’atteindre le sommet de la montagne sans danger grâce à un vaste réseau de tyroliennes, les plus longues des Jeux Apex à ce jour. L’ANTENNE L’Antenne est un point de chute sillonné de passerelles positionnées au-dessus d’une énorme antenne de communication. Traversez ces passerelles ou glissez vers le bas de l’antenne pour rejoindre le centre en tyrolienne. POINT DE PASSAGE Suspendu au-dessus d’une forêt dense, le Point de passage vous offre une manière inédite de vous désengager d’un combat intense. Si l’ennemi vous submerge, sautez de la plateforme pour plonger dans la forêt en contrebas et modifier le niveau d’engagement à votre avantage. PARATONNERRE Le Paratonnerre est un point de chute situé au sommet de la montagne et divisé en deux moitiés par un pont. Le sommet de la station est le point culminant de la carte et constitue une place forte cruciale si l’anneau converge vers cette zone. ATTRAPE-TONNERRES Suspendu sur une large zone, l’Attrape-tonnerres est un site en intérieur axé sur le combat rapproché. Placez-vous sur un balcon extérieur pour combattre à longue portée contre des bases robustes et défendables de chaque côté. TREMPLIN NORD Le Tremplin nord est un site de lancement qui comprend un réseau de tranchées protégées qui permettent d’évoluer en toute sécurité dans un paysage vallonné. Ces tranchées sont parsemées de bunkers souterrains et de petits points d’intérêt contenant du butin. MOULIN Situé à la pointe occidentale de la carte, le Moulin est un espace intérieur circulaire qui contient du butin de grande valeur et offre une voie d’accès vers la rivière centrale. PREMIER CONTACT Premier contact est l’endroit où le vaisseau des survivants originels de la Zone d’orage s’est échoué. Rongé par la rouille, sa salle des moteurs est toujours intacte et constitue une place forte si vous parvenez à l’atteindre. CÉNOTE Réseau sécurisé de grottes de récifs coralliens et secteur le plus isolé de la carte, le Cénote regorge de précieux butin et de positions fortes. Situé à l’extrémité sud de l’île, il s’agit également d’un point critique entre le Baromètre et la moitié ouest de l’île. LE MUR Le Mur sépare la plage nord et la montagne. Point d’atterrissage privilégié pour ceux qui cherchent le combat, il sert de goulot d’étranglement entre deux parties importantes de la carte. POINT CULMINANT Le Point culminant abrite le seul ballon de redéploiement de la carte. Situé tout en haut de la plus longue colline de l’île, il constitue un goulot d’étranglement vital au sommet de la montagne. Les joueurs les plus attentifs pourront découvrir des tunnels cachés qui permettent de le contourner. POSTE DE SURVEILLANCE Porte d’accès vers le sommet de la montagne, le Poste de surveillance est une zone de combat rapproché. Son canon gravitationnel offre un accès rapide depuis le bas de la montagne... ou une échappatoire si nécessaire. CASCADES Amas dense de bâtiments, Cascades est le point focal de la carte en raison de sa proximité avec le centre de l’île, ce qui en fait le point d’intérêt le plus fréquenté. Tenez-en compte avant de le choisir comme point d’atterrissage lors du largage initial. SITE DE LANCEMENT Niché à l’extrémité de la rivière, le Site de lancement regroupe deux zones d’atterrissage : la plateforme d’atterrissage étendue et le bâtiment de contrôle. Atterrissez sur l’un de ses trois tremplins et frayez-vous un chemin parsemé de butin jusqu’au bâtiment de contrôle. FERMES PISCICOLES Les Fermes piscicoles sont une vaste chaîne d’îles sur laquelle les bâtiments contenant du butin sont nettement séparés. Traversez les étendues d’eau avec prudence ou utilisez le Trident pour les survoler. STATION TEMPÊTE Lieu d’atterrissage proche des Fermes piscicoles, la Station Tempête sépare le centre de l’île et sa partie sud. Le butin y est rare mais d’excellente qualité et la zone bénéficie d’une position forte sur les Fermes piscicoles. CAMPS SECONDAIRES : DISCUSSION SUR LA CONCEPTION La carte contient 17 lieux nommés, mais des camps secondaires sont installés à proximité de chaque point de chute. En début de partie, si vous atterrissez sur un point de chute envahi d’autres joueurs, regardez autour de vous. Vous verrez peut-être dans les environs un camp plus petit et rempli de butin. Il vous reste encore de nombreux autres lieux à découvrir, tous adaptés à différents styles de jeu, aussi bien pour les joueurs compétitifs que pour les joueurs occasionnels. La Zone d’orage est le fruit de deux années de travail et d’une étude approfondie de la manière dont les joueurs utilisent Apex Legends. La carte est le résultat de centaines de microdécisions conçues pour résoudre les problèmes de mauvaises rencontres, optimiser le flux du butin et améliorer les affrontements pour vous offrir une meilleure expérience de jeu. C’était Rodney Reece, concepteur de Bord du Monde et de la Zone d’orage. Bienvenue sur notre nouvelle carte.

La date de sortie d'Évasion est fixée au 2 novembre, soit la semaine prochaine, et de plus amples détails sur les capacités d'Ash devraient nous être donnés d'ici là.