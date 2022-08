Apex Legends : la nouvelle refonte du Canyon des Rois détaillée et mise à l'honneur du trailer de gameplay de la Saison 14, Prédation

C'est déjà la semaine prochaine qu'Apex Legends entrera dans sa Saison 14 intitulée tout simplement Prédation en français, qui aura comme principale nouveauté la Légende Vantage que nous avons découverte par l'intermédiaire d'un court-métrage et dont les talents de sniper ont été démontrés au travers d'une bande-annonce de lancement animée. Mais ce n'est pas tout, car Respawn Entertainment et Electronic Arts vont également mettre à jour la map du Canyon des Rois, une fois de plus, que nous pouvons découvrir modifiée dans un trailer de gameplay introduisant aussi l'augmentation du niveau et montrant rapidement ce dont est capable Vantage, qui aura de toute manière droit à sa vidéo dédiée dans les prochains jours.

Le concepteur senior des niveaux du jeu, Michael Shannon, a par ailleurs expliqué en détail sur le site officiel ce que son équipe a prévu pour le Canyon des Rois, prenant en compte les commentaires de la communauté.

NOUVEAU POINT D'INTÉRÊT : RELIQUE L'un des commentaires les plus fréquents à propos du Canyon des Rois est lié à la taille globale de la carte. Au fil du temps, le Canyon des Rois n'a cessé de paraître de plus en plus petit à mesure que le jeu évoluait. Cela signifiait souvent que les escouades étaient trop rapprochées en début et en milieu de partie, ce qui rendait difficile pour les joueurs de prendre part à des combats sans être interrompus par un tiers. C'était l'objectif principal de notre nouveau point d'intérêt, Relique. Dans la Saison 5, la Ville cimetière et le Dôme du tonnerre ont été rasés par une énorme explosion causée par Loba. Maintenant que l'opération de démantèlement est terminée, le Syndicat a reconstruit la zone pour les Jeux Apex. Les dragueuses ont comblé l'espace avec du sable du fond de l'océan et un nouveau champ de bataille a été construit avec le célèbre crâne comme pièce maîtresse. Les bâtiments tortueux et interconnectés du village central devraient offrir aux Légendes une expérience frénétique (et nostalgique). Avec Relique, nous avons eu l'occasion de retrouver une jouabilité que beaucoup de joueurs aimaient dans le Canyon des Rois original, mais avec un point d'intérêt plus adapté à l'état global de la carte. Nous espérons que vous vous créerez de fantastiques nouveaux souvenirs en jouant sur Relique !

POINTS D'INTÉRÊT MODIFIÉS : CAGE, FLANC DE COLLINE ET RELAIS La Cage est une structure mémorable du Canyon des Rois, mais nous avions l'impression qu'elle était trop facile à défendre pour un point d'intérêt situé en plein cœur d'un carrefour très fréquenté. Il était difficile d'affronter une escouade sciemment retranchée dans la tour et il n'était pas rare qu'une troisième équipe passe alors à l'attaque. Afin de résoudre ces combats plus rapidement, nous avons décidé de simplifier le sommet de la structure. Le haut de la Cage présente toujours un avantage positionnel certain, mais les joueurs entrant dans la zone pourront mettre une pression supplémentaire sur l'équipe dominante. Comme il est plus facile d'entrer ou de quitter les lieux, les joueurs devraient désormais pouvoir tirer parti d'un ascendant et mettre fin au combat plus facilement.

Nous avons eu le même ressenti pour le point d'intérêt de la colline, près de la zone de Confinement, où les escouades qui essayaient de passer se retrouvaient prises dans des affrontements prolongés entre plusieurs escouades. Afin de réduire cette friction, nous avons entièrement recréé cette zone sans espace intérieur défendable. Notre objectif est ici de résoudre les combats plus rapidement et de permettre des passages plus sûrs à travers cet espace.

En bonus, nous avons rétabli certains bâtiments qui existaient dans l'Ancien relais. Nous adorions ces stratégies de tyrolienne au-dessus du ravin, et nous y avons vu l'occasion de les réintégrer. Nous avons également renommé ce point d'intérêt d'Ancien relais à Bassin pour mieux décrire son apparence dans cette version du Canyon des Rois.

MODIFICATION DES ROTATIONS Globalement, nous avons estimé que, pour les escouades du Canyon des Rois, il n'était pas autant nécessaire de s'en tenir à sa décision tactique d'origine que sur les autres cartes, où les nombreux raccourcis permettaient d'interrompre facilement les combats sans conséquence. Pour cette mise à jour, nous avons voulu récompenser les joueurs qui planifient bien leur itinéraire en apportant des changements clés. Ce passage important au centre de la carte reliait les Ponts détruits, le Centre fluvial et Flanc de colline. Nous avons estimé qu'il était trop rapide, ce qui contribuait à un grand nombre de combats à trois escouades ou plus au Centre fluvial et à Flanc de colline. Pour rendre le flux des escouades plus prévisible, nous avons supprimé la connexion aux Ponts détruits.

Nous avons également supprimé cette connexion par les grottes entre la Place du marché et le Centre fluvial, pour stabiliser encore plus le flux des escouades dans ce dernier point. Nous nous attendons à ce que les combats entre deux escouades soient moins souvent interrompus par une troisième dans ces lieux centraux du Canyon des Rois, ce qui se traduira par des affrontements beaucoup plus fluides en milieu de partie.

Sur la Place du marché, nous avons déplacé la petite grotte à l'arrière vers un emplacement plus visible, et l'avons considérablement élargie. Cela devrait rendre les embuscades plus difficiles sur la Place du marché, et améliorer la conscience situationnelle des joueurs.

Nous avons apporté une modification similaire au goulot d'étranglement près de la Cage. La quantité d'espace disponible est importante et offre aux joueurs une meilleure visibilité des environs.

ACTUALISATION DU BUTIN Au fil du temps, la quantité et la qualité du butin (tous points d'intérêts confondus) sont devenues un motif de critique récurrent. Dans cette mise à jour, nous avons pris le temps de revoir dans son ensemble le butin du Canyon des Rois pour le ramener à un niveau mieux adapté. Disparité entre les butins Nous avons rééquilibré la distribution de butin dans un certain nombre de points d'intérêt afin de combler les disparités de butin entre les points clés. Le Site de crash et les Lacs bigarrés ont été réduits d'un cran tandis que plusieurs points anciens ont opéré une remontée plus que nécessaire, comme Drainage, Barrage hydraulique, Marais et Repaire d'Octane. Qualité du butin Nous avons apporté d'importants changements aux zones de rareté du butin dans le Canyon des Rois. De nombreux points d'intérêt assez importants pour accueillir du butin de classe moyenne ou rare n'étaient pas indiqués comme tels. La qualité du butin que vous trouverez devrait donc être beaucoup plus intuitive dans cette version du Canyon des Rois. Quantité de butin Le total de butin dans le Canyon des Rois était bien moins élevé que sur nos autres cartes. La principale raison à cela était que les bâtiments de la version originale contenaient moins de butin que ceux introduits par les mises à jour suivantes. Après avoir pris les mesures nécessaires, le total de butin pouvant apparaître est à peu près comparable à celui d'Olympus. SKYBOX ET ÉCLAIRAGE L'éclairage et la skybox du Canyon des Rois s'améliorent de manière importante dans Prédation. Cette refonte apporte un environnement beaucoup plus immersif et animé. Nous estimons que le Canyon des Rois n'a jamais été aussi beau !

CHANGEMENTS ADDITIONNELS Nous avons effectué un grand nombre de modifications de la qualité de vie dans tout le Canyon des Rois, dont voici les principales : Ajout d'un nouveau passage surélevé permettant aux joueurs de passer des Ponts détruits au Centre fluvial ;

Ajout de deux escaliers et de deux tyroliennes pour aider les Légendes peu mobiles à accéder aux murs du Répulseur ;

Ajout d'une tyrolienne verticale pour permettre aux Légendes peu mobiles à accéder au mur de l'Artillerie ;

Ajout de deux tyroliennes verticales pour aider les joueurs à accéder aux passerelles des Marais ;

Ajout d'une nouvelle cache explosive dans les Marais ;

Suppression de divers arbres dans la Forêt pour améliorer la visibilité ;

Suppression de deux des trois tours de charge du Condensateur ;

Suppression de cinq tours de saut dans des zones où une navigation plus lente était préférable ;

Correction de nombreux bugs et d'anneaux finaux mal placés.

Vous pourrez découvrir tout cela à compter du mardi 9 août dans Apex Legends. Des Pièces Apex sont sinon en vente sur Amazon si vous avez envie de vous faire plaisir avec des cosmétiques in-game.