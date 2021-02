Apex Legends : le Battle Pass de la Saison 8 se dévoile en vidéo, toutes les nouveautés du Canyon des Rois détaillées

Ce n'est désormais plus qu'une question d'heures avant le lancement de la Saison 8 d'Apex Legends, qui verra l'entrée en scène de Fuse en tant que Légende et une refonte du Canyon des Rois, qui a bien changé. Après avoir pu voir en action les capacités de ce nouveau personnage jouable, c'est désormais au tour du traditionnel Battle Pass de nous montrer son contenu avec une fois encore du gameplay.

Ce Passe de Combat apportera donc, outre ses 110 niveaux à gravir, les skins légendaires Ultra-coriace pour Lifeline et Bête enchaînée pour la Flatline, l'apparence réactive DMR X-1 du Longbow de Bangalore, ainsi que des packs musicaux, holo-sprays, emotes, charmes d'armes et autres éléments cosmétiques divers et variés.

Enfin, voici tout ce à quoi vous devez vous attendre concernant les changements dans le Canyon des Rois, l'article ayant finalement été traduit dans notre langue :

SAISON 8 : MISES À JOUR DE LA CARTE Le Canyon des Rois a subi un relooking et a bénéficié d'une toute nouvelle extension qui augmente l'étendue de la carte. Vous découvrirez également les camps de l'unité ECHO (dédiée au nettoyage environnemental et au traitement des risques), des caches explosives, des tours d’observation et bien plus encore ! NOS OBJECTIFS POUR LE CANYON DES ROIS En insufflant une nouvelle dimension au Canyon des Rois, nous voulions raconter une histoire qui se développerait au fil de la saison, tout en augmentant la taille générale de la carte et en y introduisant de nouvelles rotations. Le catalyseur de cette mise à jour est le crash d'un énorme vaisseau au nord, duquel découlent un nouveau gameplay, de nouvelles structures et une trame scénaristique inédite décuplant les possibilités. Pour ce faire, nous avons défini ce que nous voulions accomplir avec la Saison 8 : Chaos. Rendre les zones de largage plus attractives dans la partie nord-ouest de la carte.

Améliorer les rotations entre les emplacements du nord et des zones telles que Drainage, Artillerie, Confinement et Arène.

Faciliter l'intervention de groupes tiers en :

Ajoutant une portion de carte inédite, donnant ainsi plus d'options pour le largage initial ;



Espaçant les petits points d'intérêt pour libérer de l'espace et éviter l'encombrement des zones de combat.

Proposer une nouvelle mécanique de carte pouvant générer des zones surélevées à la volée afin de permettre aux joueurs de prendre un avantage décisif.

Disposer de nouvelles armureries sur la carte permettant de s'équiper rapidement, avec un minimum de réflexion au moment de se servir.

SITE DE CRASH L'arrivée fracassante de Fuse a été marquée par un acte de sabotage qui a détruit des pans entiers du Canyon des Rois et a abattu un vaisseau de guerre. Dans sa chute, le vaisseau a ravagé les contreforts d'une montagne. Le crash a découvert toute une nouvelle zone de la carte, auparavant inaccessible. Les fumées résultant de cet incident sont encore visibles à travers tout le Canyon des Rois, tandis que les réserves de carburant du vaisseau ont contaminé et altéré visuellement la plupart des réserves d'eau. L'unité ECHO de nettoyage environnemental et de traitement des risques a été dépêchée sur place pour nettoyer les dégâts. Le vaisseau en lui-même constitue une position forte de type "Roi de la colline", entourée de multiples rampes et échafaudages qui devraient proposer un gameplay très intéressant. À gauche et à droite de l'épave se trouvent plusieurs stations ECHO qui offriront aux escouades assez d'espace et de butin pour planifier leur assaut du vaisseau. Le site du crash va également modifier la façon dont les zones existantes pourront être abordées. La zone baptisée Artillerie a subi des dégâts et dispose désormais d'un accès intéressant par l'arrière, permettant de monter jusqu'à cette nouvelle région du nord. Le tunnel à l’est d'Artillerie, qui menait à Confinement, a également souffert du sabotage et comprend désormais une possibilité de rotation depuis le nord. Ces ouvertures devraient créer de nouveaux scénarios de gameplay tandis que les escouades exploreront la section nord du Canyon des Rois. La destruction de la Ville cimetière avait réduit la taille du Canyon des Rois. Dans la Saison 8, le nouveau site du crash vient (largement) compenser cette perte et créer, nous l'espérons, un espace de jeu apprécié dans le nord.

LACS BIGARRÉS La catastrophe survenue au nord a entraîné la disparition des Lacs toxiques. À leur place se sont formés des Lacs bigarrés, dans les eaux polluées desquels peuvent être observées d'étranges taches. Des camps ECHO ont été installés et un énorme barrage de filtration a été construit dans l'espoir de contrer et de réparer les dégâts causés par les fuites de carburant du vaisseau abattu. Même les Léviathans du Canyon des Rois, intrigués, sont venus jeter un œil indiscret. Ce point d'intérêt s'articule autour du barrage, qui constitue la zone de largage principale et sépare les camps à l'est et à l'ouest. Les installations ECHO pourront donner lieu à des combats rapprochés intenses, avec des tyroliennes verticales qui permettent de se repositionner rapidement au sommet des structures. Nous avons par ailleurs ouvert un autre accès à cette zone depuis l'Arène. Arriver aux Lacs bigarrés depuis cette zone en hauteur permet en réalité d'accéder à une immense tyrolienne qui mène directement à l'épave du vaisseau... à vos risques et périls !

OSSUAIRE L’un des inconvénients des Lacs toxiques était la difficulté à entrer et sortir du point d'intérêt. En modifiant la zone, nous avons également cherché à faciliter l’accès à Drainage et Base aérienne. Quand une partie de la montagne s'est effondrée après l’acte de sabotage de Maggie, une nouvelle voie s'est ouverte et de vieux os de Léviathans ont été découverts. Cette nouvelle voie offre une option de rotation pittoresque et un accès facile à Drainage, ce qui devrait faire de la portion nord-ouest de la carte une zone de largage plus intéressante.

CROISEMENTS Le long de la rivière se trouvent trois avant-postes ECHO mis en place pour contrôler la qualité de l'eau. Leurs ponts constituent des centres d'intérêt évidents sur la rivière et pourront donner lieu à des affrontements au niveau de plusieurs points stratégiques. TOURS D’OBSERVATION Vous trouverez quatre tours dans les camps ECHO. Les tours d’observation sont des promontoires qui peuvent être élevées pour vous donner une vue d'ensemble des environs. Elles ne peuvent être activées qu'une fois en interagissant avec leur panneau mural, et ce au risque de révéler votre position. Le bruit des tours qui s'élèvent peut s'entendre de loin, mais celles-ci conféreront aux snipers une position dominante avantageuse. Pas d'inquiétude, cependant : une Légende discrète pourra toujours surprendre n'importe quel adversaire posté sur une tour grâce à la tyrolienne qui mène droit à leur sommet. CACHES EXPLOSIVES Lorsque le vaisseau s’est écrasé, plusieurs armureries mobiles stockées dans sa soute ont été éparpillées à travers tout le Canyon des Rois. Même si leur ouverture requiert une clé de sécurité, des Légendes astucieuses ont découvert qu’une charge bien placée pouvait faire sauter leur verrou et permettre d'accéder aux armes, munitions et accessoires qu'elles contiennent. Tout ce dont vous avez besoin est à votre portée, pourvu que vous ayez une grenade frag ou thermique, ou une étoile à arc à sacrifier.

LE JEU DES DIFFÉRENCES En développant la Saison 8, nous avons pris en compte les commentaires de la communauté et noté les expériences et affrontements qui frustraient les joueurs. En conséquence, vous remarquerez peut-être qu'un bâtiment ou même une ville a disparu. La Ferme était un point de passage problématique. Même si la Ferme était de petite taille, il était apparemment compliqué de la traverser et d'y livrer bataille. Sa suppression a permis de dégager un espace entre deux villes et d'enlever un point d'embuscade gênant. Vous pourrez également remarquer que les bunkers de la Saison 5 se sont tous effondrés à cause du sabotage de Maggie, mais ne vous en faites pas : les nouvelles caches explosives renferment largement assez d’armes, de munitions et d'accessoires de haut niveau pour compenser. Même si vous ne risquez plus d'être attaqués d'en haut, vous devrez tout de même être prudents si vous voulez faire sauter la porte d'une cache et obtenir son précieux contenu. Nous espérons que ces nouveautés et les autres ajustements mineurs qu'apporte cette saison seront bien reçus et que l'histoire que nous introduisons avec cette mise à jour de carte saisonnière nous conduira de belle manière à la mise à jour de mi-saison ! Dites-nous ce que vous en pensez.

Le Chaos arrivera ce mardi 2 février à 19h00 sur les serveurs d'Apex Legends. Si vous avez besoin de Pièces Apex pour vous procurer le Battle Pass, différents packs sont en vente sur Amazon.