GeForce NOW : 17 jeux dont 4 nouveautés disponibles en cloud gaming

Le mois de juin approche, et avec lui le lancement commercial de GeForce NOW. En attendant, NVIDIA continue de renforcer son offre de cloud gaming avec de nouveaux ajouts à son catalogue.

17 titres ont ainsi rejoint GeForce NOW cette semaine, dont 4 parus sur Steam ces derniers jours : Observation, Rez Plz, Hunting Simulator 2 et The Wonderful 101: Remastered.

Observation

Rez Plz

Hunting Simulator 2

The Wonderful 101: Remastered

Amnesia: A Machine for Pigs

Divinity: Original Sin Enhanced Edition

Driftland: The Magic Revival

Furi

GUILTY GEAR Xrd -SIGN-

Jagged Alliance - Back in Action

Kingdom: Classic

Lords Of The Fallen

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire

Occupy White Walls

Syberia 3

Wargame: Airland Battle

X Rebirth



Petit à petit, le nombre de jeux Game Ready sur GeForce NOW grandit, rendant le service de plus en plus intéressant pour les adeptes de hautes performances graphiques.