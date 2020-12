GeForce NOW : 8 ajouts dont 5 nouveautés toutes fraîches cette semaine

Si vous n'avez pas encore envie d'acheter une NVIDIA GeForce RTX 30, il est possible de louer sa puissance avec GeForce NOW. Le service de cloud gaming est toujours décliné en deux offres, l'une gratuite avec des sessions d'une heure, l'autre à 5,49 € avec du RTX et des parties plus longues. Et le catalogue d'expériences compatibles n'en finit plus de s'allonger, avec encore 8 ajouts cette semaine.

Le programme est intéressant, surtout si vous prévoyez d'acheter les nouveautés du moment comme Empire of Sin ou Immortals Fenyx Rising.

Empire of Sin (lancement le 1 décembre)

(lancement le 1 décembre) Immortals Fenyx Rising (lancement le 3 décembre)

(lancement le 3 décembre) Per Aspera (lancement le 3 décembre)

(lancement le 3 décembre) Phoenix Point: Year One Edition (lancement le 3 décembre)

(lancement le 3 décembre) Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (lancement le 2 décembre)

(lancement le 2 décembre) Dead Cells (Epic Game Store)

(Epic Game Store) Door Kickers 2 Task Force North

Path of Exile (Epic Game Store)

Pour rappel, GeForce NOW est compatible PC, Mac, Android et SHIELD TV : cette dernière est actuellement vendue à 153 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : Immortals Fenyx Rising : les notes de la presse anglophone