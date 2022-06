GeForce NOW : 8 jeux rajoutés au catalogue, l'accent mis sur les Mac d'Apple

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les nouveaux jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils, dont les Mac d'Apple. Eh oui, le streaming permet de profiter de jeux exclusifs aux PC sous Windows même sur Mac, comme le rappelle aujourd'hui le constructeur.

NVIDIA déclare ainsi :

Cette semaine dans GFN Thursday, nous vous expliquons comment les utilisateurs de Mac peuvent entrer dans le jeu - même les titres exclusifs au PC comme Genshin Impact ou le jeu gratuit de la boutique Epic Games de cette semaine, Car Mechanic Simulator 2018 - en utilisant GeForce NOW.

Pour ceux qui aiment utiliser un Mac, mais qui ne peuvent pas jouer à des jeux uniquement PC, GeForce NOW transforme presque tous les Mac en une plateforme de jeu haut de gamme, en les diffusant en qualité maximum sur les MacBook Pro, MacBook Air, iMac et Mac mini : aucun PC n'est requis.

En parlant de Genshin Impact, les membres peuvent officiellement embarquer pour un voyage dans le monde immersif de Tevyat, car le titre très attendu est disponible sur GeForce NOW ce jeudi. Une aventure particulièrement gratifiante attend les membres de GeForce NOW qui recevront un kit de démarrage exclusif au niveau 10, donnant droit à 10 000 Mora pour acheter de nouveaux objets, cinq minerais fins pour améliorer les armes, trois poissons écureuils et trois ragoûts de pommes du Nord pour le carburant, et 10 points d'expérience d'aventurier pour monter de niveau.