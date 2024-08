GeForce NOW : un palier symbolique franchi et cinq jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux vidéo au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Mais aujourd'hui, c'est un évènement pour le constructeur de cartes graphiques, car le catalogue de GeForce NOW compte désormais plus de 2 000 jeux disponibles en streaming.

C'est un sacré palier pour le service de NVIDIA, mais il ne compte pas s'arrêter là et rappelle que le très attendu Action-RPG Black Myth: Wukong rejoindra le catalogue à la sortie plus tard ce mois-ci. Dès aujourd'hui, ce sont cinq nouveaux jeux (dont une démo) qui sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW, voici la liste :

Warhammer 40,000: Speed Freeks (Nouvelle sortie sur Steam, 6 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 août) ; Prince of Persia: The Lost Crown (Nouvelle sortie sur Steam, 8 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 8 août) ; Ratten Reich (Nouvelle sortie sur Steam, 9 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 9 août) ; Nine Sols (Steam) ;

(Steam) ; Visions of Mana Demo (Steam).

NVIDIA rappelle enfin que les abonnements de 1 et 6 mois sont en promotion à - 50 %. GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,72 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.