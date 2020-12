Halo : les serveurs des jeux Xbox 360 vont fermer, fini le multijoueur en ligne

Grâce à la Halo: The Master Chief Collection, l'intégralité de la saga est désormais jouables sur Xbox One/Xbox Series X et S, mais aussi sur PC. La série va désormais aller de l'avant avec l'arrivée de l'attendu Halo Infinite fin 2021, mais pour ne pas se perdre dans ses actifs, 343 Industries a décidé de couper les ponts avec une partie de son passé.



Il annonce cette semaine que, à compter de décembre 2021, les serveurs en ligne des jeux Xbox 360 dont Halo Wars, Halo: Reach, Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4 seront fermés, empêchant de prendre part à des parties en multijoueur en ligne.



Dans UN AN environ, en décembre 2021, les services en ligne des précédents titres Halo Xbox 360 ne seront plus accessibles. Les possesseurs de ces titres pourront toujours jouer à ces jeux, toutefois, certaines fonctionnalités et expériences en ligne, notamment le matchmaking en ligne, seront limitées ou désactivées.

Pour ne pas léser les joueurs, les versions numériques de ces titres ne seront plus en vente après décembre 2020. Ils resteront néanmoins toujours jouables et téléchargeables sans leurs fonctionnalités en ligne pour ceux qui les ont déjà, et, pour rappel, les DLC de l'ensemble de ces titres sont et seront toujours gratuits. Pour profiter de l'expérience dans sa globalité et sous son meilleur jour, il faudra néanmoins passer par Halo: The Master Chief Collection, vendu à partir de 35,11 € sur Amazon.fr.