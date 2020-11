Halo: The Master Chief Collection, une date imminente pour l'arrivée de Halo 4 et la fin de la compilation PC

Pour faire les choses bien sans trop faire attendre sa communauté, 343 Industries a décidé de morceler le portage PC de Halo: The Master Chief Collection. Les épisodes sont donc arrivés les uns après les autres, suite à des phases de test auprès de la communauté, et après Halo 3: ODST, il est désormais temps pour Halo 4 d'entrevoir le bout du tunnel.



Le développement de cette version est à présent terminé, et sa date de sortie sur ordinateur personnel vient officiellement d'être confirmée. Ce sera pour mardi 17 novembre, via la Halo: The Master Chief Collection ou en vente à l'unité, sur Steam comme sur le Microsoft Store. La compilation PC sera alors complète, près d'un an après son lancement initial sur cette plateforme.



Elle est bien évidemment comprise dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois dans ses versions PC et Xbox One, avec aussi une édition optimisée sur Xbox Series X et S.

