Halo: The Master Chief Collection sera Optimisé pour Xbox Series X et S, avec du 120 fps et de la 4K

Alors que plusieurs productions Xbox Game Studios ont déjà confirmé qu'elles seraient Optimisées pour Xbox Series X/S, certaines n'avaient pas encore franchi le cap. Bonne nouvelle, Halo: The Master Chief Collection va suivre le mouvement avec une mise à jour, qui ne sera pas disponible le 10 novembre au lancement des consoles, mais seulement le 17.

Il est temps de dépoussiérer ton Needler.



✅ Entièrement optimisé pour #XboxSeriesX|S

✅ 120 FPS en campagne et multijoueur

✅ Améliorations de l'écran partagé & jusqu'en 4K sur Series X

✅ Disponible gratuitement le 17/11 pour les propriétaires du jeu ou sur le @XboxGamePassFR. pic.twitter.com/lcRzp3TbV3 — Xbox FR (@XboxFR) October 20, 2020

Xbox nous promet une expérience « entièrement optimisée » pour la next-gen, avec une campagne et du multijoueur dotés d'un framerate pouvant être poussé jusqu'à 120 fps, des améliorations de l'écran partagé, et un affichage jusqu'en 4K sur Series X (que proposait déjà la Xbox One X). Ces améliorations seront bien évidemment gratuites pour les détenteurs d'une copie Xbox One ou les abonnés du Xbox Game Pass. Ce sera au moins ça pour ceux qui attendaient Halo Infinite...



