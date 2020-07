Halo 3 : une date de sortie toute proche pour son arrivée dans The Master Chief Collection

Depuis la fin d'année dernière, Microsoft et 343 Industries introduisent petit à petit les précédents volets de la saga Halo en mettant régulièrement à jour la Master Chief Collection. Halo 2: Anniversary est arrivé en mai dernier, désormais, les joueurs attendent avec impatience le lancement de Halo 3.

Eh bien, il ne faudra plus attendre bien longtemps, car la date de sortie de Halo 3 est fixée au 14 juillet 2020 dans la Master Chief Collection sur PC via Steam et le Windows Store. Ici, le Spartan doit mettre un terme à la lutte contre les Covenants, le Parasite et les humains, rien que ça ! Les studios partagent au passage une bande-annonce, à admirer ci-dessus.

Il ne manquera donc plus qu'à appel qu'Halo 3: ODST et Halo 4 pour conclure cette Master Chief Edition sur ordinateurs. La compilation pour rappel jouable via le Xbox Game Pass pour PC, disponible contre 12,99 € pour un mois.