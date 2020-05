Halo 3 : les tests sur PC débuteront le mois prochain

Depuis la fin d'année dernière, 343 Industries et Microsoft publient Halo: The Master Chief Collection sur PC, mais au compte-gouttes. Après Halo: Reach et Halo: Combat Evolved Anniversary, c'est Halo 2: Anniversary qui a débarqué il y a quelques jours sur ordinateurs, et les développeurs parlent déjà de la prochaine étape.

Comme l'explique 343 Industries sur son site officiel, il commencera à envoyer des invitations aux membres Halo Insider afin de tester Halo 3 sur PC dans la première moitié du mois de juin. Le développement semble donc bien avancé, et si ces tests sont concluants, Halo 3 devrait débarquer dans la Master Chief Collection en juillet.

Pour rappel, les studios avaient déjà dévoilé les images de Halo 3 et Halo 3: ODST sur PC il y a quelques semaines, elles sont à admirer ici. Halo: The Master Chief Collection est également disponible sur Xbox One.