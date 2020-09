Halo 3: ODST arrive dans la Master Chief Collection avec sa bande-annonce

C'est la dernière ligne droite pour la venue de Halo: The Master Chief Collection sur PC. Depuis la fin d'année dernière, Microsoft et 343 Industries publient régulièrement de nouveaux jeux dans la compilation sur ordinateurs, et comme prévu, Halo 3: ODST a rejoint aujourd'hui Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary et Halo 3.

Les studios ont donc partagé une nouvelle bande-annonce, qui fait le point sur le contenu. Dans cet opus, nous suivons une escouade de l'ODST qui doit découvrir pourquoi le Covenant a attaqué la Nouvelle Mombasa, une équipe bien moins entraînée et équipée que le Spartan John-117 mais qui va devoir ruser pour arriver au bout de sa mission. Les joueurs peuvent également retrouver le mode Baptême, avec un matchmaking, des serveurs dédiés et des modes personnalisés pour redécouvrir une dizaine de cartes en affrontant des hordes de Covenants. Techniquement, Halo 3: ODST tourne en 4K Ultra HD et dépasse les 60 fps, les joueurs ont également accès à quelques réglages comme les fps dynamiques, la compatibilité avec les claviers et souris, la possibilité de reconfigurer les commandes, la gestion des écrans ultra larges, la modification du ratio d'image et du champ de vision ou encore le réglage de la qualité des textures et des ombres.

Halo 3: ODST est disponible dès maintenant sur PC via Steam et le Microsoft Store, il ne manque donc désormais plus que Halo 4 pour compléter cette Master Chief Collection, jouable pour rappel via le Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.