Halo 3: ODST, l'avant-dernier jeu de la Master Chief Collection daté en vidéo

Microsoft et 343 Industries continuent de porter Halo: The Master Chief Collection sur PC, toujours accessible via Steam et le Microsoft Store. Les joueurs peuvent déjà profiter de Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary et Halo 3, deux opus manquent donc encore à l'appel.

Mais plus pour très longtemps, car les studios viennent d'annoncer aujourd'hui que la date de sortie de Halo 3: ODST est fixée au 22 septembre dans la Master Chief Collection sur PC. Le titre bénéficiera d'optimisations et d'une campagne remastérisée, l'aventure ne suivant pour rappel pas le Spartan John-117, mais le Rookie des Orbital Drop Shock Troopers, ou ODST, une unité spéciale de l'UNSC luttant toujours contre le Covenant.

En attendant de retrouver Halo 3: ODST sur PC la semaine prochaine, une bande-annonce est à admirer ci-dessus. Les fans peuvent retrouver un casque du Master Chief à 59,99 € sur Amazon.fr.

