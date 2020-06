Halo: The Master Chief Collection, le mode Firefight d'Halo 3: ODST va enfin arriver sur Xbox One et sur PC

Halo: The Master Chief Collection est disponible sur Xbox One depuis maintenant six ans, et permet d'accéder à la quasi-majorité du contenu lié à la saga jusqu'au quatrième épisode. 343 Industries s'efforce désormais de sublimer cette expérience sur PC, en l'amenant partie par partie à la communauté. C'est dernièrement Halo 2: Anniversary qui est devenu jouable sur Windows 10, mais Halo 3 est déjà en test pour une sortie qui ne devrait plus tarder.

Il sera bien évidemment livré avec sa préquelle Halo 3: ODST, mais les développeurs ont prévu une petite surprise pour les joueurs : Halo 3: ODST Firefight sera aussi disponible en version remastérisée cet été, alors qu'il n'était pas compris dans HTMCC à l'époque sur Xbox One. Si vous n'êtes pas familiers avec Firefight, il s'agit d'un mode multijoueur coopératif jouable jusqu'à quatre où nous devons éliminer des vagues d'ennemis à la chaîne.

Il sera donc disponible via Halo 3 seul ou dans le cadre de Halo: The Master Chief Collection sur PC, mais 343 Industries n'oubliera pas de l'amener dans Halo: The Master Chief Collection sur Xbox One, ou cette partie de l'expérience était également manquante. Vous aurez ainsi de belles occasions de redécouvrir ce mode oublié sur plateformes modernes.