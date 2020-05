Halo 2: Anniversary, une date de sortie pour la version PC de la Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection arrive au compte-goutte sur PC, Xbox désirant apporter des versions totalement optimisées sur cette plateforme. Halo: Reach, non présent dans la compilation sur Xbox One, est disponible depuis novembre, Halo: Combat Evolved Anniversary depuis mars, et nous attendons désormais que les épisodes suivants débarquent.

Bonne nouvelle, 343 Industries ne baisse pas en rythme et annonce désormais la date de sortie de Halo 2: Anniversary sur PC. L'attente ne sera pas longue : nous avons rendez-vous le 12 mai 2020 sur Steam et le Microsoft Store.

Halo : Master Chief Collection 49,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 49,99€. Halo 2: Anniversary rejoint Halo : La collection le Major sur PC. Découvrez une version superbement remastérisée du jeu Halo 2 original. Après la destruction de Halo, l'humanité savoure une victoire éphémère. Assoiffés de revanche, les Covenants lancent une attaque-surprise sur la Terre. Mal préparés, ils se heurtent à la flotte terrestre de l'UNSC et sont contraints à fuir dans une faille spatio-temporelle. En prenant l'ennemi en chasse, le Major découvre un autre anneau Halo et des secrets enfouis de longue date. Il sera également amené à forger une alliance inattendue qui changera à jamais la face des relations entre les Humains et les Covenants. Paramètres/optimisations PC : Halo 2: Anniversary est maintenant optimisé pour PC et affiche des graphismes somptueux jusqu'en 4k UHD à au moins 60 images/seconde.* Profitez également des commandes à la souris et au clavier, de l'affichage ultra large, du champ de vision réglable et bien plus encore.

Campagne : revivez le deuxième chapitre de la saga Halo à travers 15 missions inoubliables. Incarnez le Spartan-117, le célèbre Major, et pour la première fois l'Élite covenant qu'on surnomme l'Arbiter. Redécouvrez le conflit opposant les Humains aux Covenants sous un nouveau jour.

Édition Anniversary/mise à jour : alternez entre les graphismes remastérisés de la version Anniversary et les graphismes originaux de Halo 2. Dans l'édition Anniversary, profitez de la remastérisation spectaculaire des scènes cinématiques du jeu original par Blur Studio.

Multijoueur : prolongez votre aventure Halo grâce à 7 cartes multijoueur de Halo 2: Anniversary et 25 cartes multijoueur du Halo 2 original, ainsi qu'un système de progression entièrement revu.

Halo 2: Anniversary est uniquement disponible avec Halo: The Master Chief Collection, vendu sur PC pour 39,99 €. Comme toutes les productions Xbox Game Studios, le jeu sera bien évidemment compris dans le Xbox Game Pass pour PC dès son lancement ! La suite devrait vite arriver : Halo 3 et Halo 3: ODST sont déjà en cours de test avant une parution prochaine.

