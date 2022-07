Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Howard Shore de retour à la composition pour la série d'Amazon

Si la trilogie du Seigneur des Anneaux a autant marqué les spectateurs il y a vingt ans, c'est grâce à son histoire, son ambiance, ses personnages, ses effets spéciaux, ses costumes, sa mise en scène, mais aussi grâce à ses musiques épiques, composées par Howard Shore. Eh bien, il sera de retour pour la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir d'Amazon Prime Video.

Dès l'année dernière, des bruits de couloir laissaient entendre qu'Howard Shore participerait à la composition des musiques de la série, c'est désormais confirmé à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, comme le rapporte Deadline. Cependant, Howard Shore ne s'occupera que de composer le thème principal de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, les autres musiques seront composées par Bear McCreary, bien connu pour avoir conçu les musiques de God of War (2018), des séries Battlestar Galactica et The Walking Dead et des films Child's Play : La Poupée du mal, Godzilla 2 : Roi des monstres ou encore The Cloverfield Paradox. Howard Shore a quant à lui à son actif les bandes originales du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais aussi du Silence des agneaux et d'un tas de films réalisés par David Cronenberg et Martin Scorsese.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a récemment eu droit à une bande-annonce, et la série sera à découvrir exclusivement sur Amazon Prime Video à partir du 2 septembre prochain. Vous pouvez vous abonner contre 49 € par an pour profiter de Prime Video, Prime Gaming (Twitch), Amazon Music Prime et bien évidemment de la livraison gratuite et prioritaire.