Obtenez Windows 11 pour seulement 18 € et Windows 10 pour 13 € pour la vente de printemps chez VIP-scdkey !

Article sponsorisé par VIP-scdkey

Venez célébrer le renouveau du printemps chez VIP-Scdkey avec des promotions exceptionnelles pour ce début de mois de mai. Découvrez notre sélection de logiciels à prix réduit pour donner un coup de jeune à votre parc informatique.

C'est le moment idéal pour mettre à jour vos applications : obtenez Windows 10 pour 13 € et Windows 11 Pro pour 19 €. Découvrez également leurs offres sur la suite Office, désormais disponible à partir de 23 €.

Rendez-vous chez VIP-scdkey pour profiter de ces offres limitées et mettre à jour votre ordinateur à prix réduit. Et ce n'est pas tout ! Bénéficiez de réductions supplémentaires grâce au code promo exclusif GEC, qui vous permet d'obtenir 30 % de réduction sur une large gamme de produits Microsoft. Ne manquez pas cette occasion unique d'enrichir votre collection de logiciels à un prix exceptionnel.

Il vous suffit de choisir le produit de votre choix, de le placer dans le panier, comme par exemple ci-dessous pour une licence Windows 11 Pro.

Indiquez bien surtout le code de réduction GEC dans la case « Code promotionnel », puis cliquez sur « Application ».

Vous obtiendrez alors immédiatement la réduction de 30 %.

Procédez au paiement, et vous recevrez dans les minutes suivantes par mail la licence de votre produit, que vous pourrez utiliser soit pour une nouvelle installation de Windows soit pour activer votre actuelle version de Windows. Dans ce cas, rendez-vous dans les paramètres de Windows, dans l'onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation ».

Copiez la licence reçue par email, Windows est activé !

Rappelons que Microsoft permet le téléchargement gratuit des versions officielles de Windows et d'Office :