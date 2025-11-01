Maxime Geek Festival 2025 : le salon de la culture geek ouvre ses portes ce week-end à Sainte-Maxime (83)

Vous cherchez un événement familial mêlant jeux vidéo, cosplay, culture pop et bonne ambiance ? Direction Sainte-Maxime les 1er et 2 novembre pour une nouvelle édition du Maxime Geek Festival, toujours sous le chapiteau du Théâtre de la Mer.

Comme chaque année, le public pourra profiter d’un large éventail d’animations : bornes d’arcade rétro, jeux de société, escape game Harry Potter, tournois Nintendo Switch et PS5, ateliers créatifs, cosplay, et bien sûr réalité virtuelle.

Nous serons présents avec notre pôle VR, accessible dès 10 ans, où petits et grands pourront tester plusieurs expériences immersives et s’essayer à un simulateur de conduite dynamique reproduisant les sensations réelles de mouvement.

Le dimanche à 14h30, Eric de Brocart, journaliste et fondateur de GamerGen, animera une conférence sur la sensibilisation aux jeux vidéo. Un moment d’échange autour de l’évolution du média, du respect du PEGI, de la réalité mixte et des nouvelles façons de jouer.

Le festival accueillera également les mini-concerts d’Elo Sama, des blind-tests, des rencontres avec des auteurs, et même un jeu de piste Mario pour les plus jeunes.

L’entrée est fixée à 3 € la journée ou 5 € le week-end (gratuite pour les moins de 7 ans).

Le rendez-vous est donné à Sainte-Maxime, sous le chapiteau du Théâtre de la Mer et sur le Boulodrome Prince Bertil.