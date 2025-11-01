Actualité Salons
Accueil Salon Actualités
maxime geek univers 7035417 2

Maxime Geek Festival 2025 : le salon de la culture geek ouvre ses portes ce week-end à Sainte-Maxime (83)

par

Jeux vidéo, cosplay, réalité virtuelle et ambiance conviviale t’attendent ce week-end sur la côte varoise. Le Maxime Geek Festival revient les 1er et 2 novembre pour une nouvelle édition pleine d’énergie et de découvertes.

Vous cherchez un événement familial mêlant jeux vidéo, cosplay, culture pop et bonne ambiance ? Direction Sainte-Maxime les 1er et 2 novembre pour une nouvelle édition du Maxime Geek Festival, toujours sous le chapiteau du Théâtre de la Mer.

PROGRAMME MAXIME GEEK web 2 1536x1086

Comme chaque année, le public pourra profiter d’un large éventail d’animations : bornes d’arcade rétro, jeux de société, escape game Harry Potter, tournois Nintendo Switch et PS5, ateliers créatifs, cosplay, et bien sûr réalité virtuelle.

Nous serons présents avec notre pôle VR, accessible dès 10 ans, où petits et grands pourront tester plusieurs expériences immersives et s’essayer à un simulateur de conduite dynamique reproduisant les sensations réelles de mouvement.

Le dimanche à 14h30, Eric de Brocart, journaliste et fondateur de GamerGen, animera une conférence sur la sensibilisation aux jeux vidéo. Un moment d’échange autour de l’évolution du média, du respect du PEGI, de la réalité mixte et des nouvelles façons de jouer.

Le festival accueillera également les mini-concerts d’Elo Sama, des blind-tests, des rencontres avec des auteurs, et même un jeu de piste Mario pour les plus jeunes.

L’entrée est fixée à 3 € la journée ou 5 € le week-end (gratuite pour les moins de 7 ans).
Le rendez-vous est donné à Sainte-Maxime, sous le chapiteau du Théâtre de la Mer et sur le Boulodrome Prince Bertil.

redacteur vignetteEric de Brocart
Fondateur - Directeur de publication
Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
Me suivre : Youtube GamergenTwitter GamergenInstagram GamergenFacebook Gamergen
Commenter
Mots-clés
Maxime Geek Festival 2025 Sainte-Maxime GamerGen réalité virtuelle simulateur de conduite jeux vidéo conférence cosplay tournois Nintendo Switch PS5 Elo Sama rétro-gaming culture geek festival famille Théâtre de la Mer

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires