Maxime Geek Univers 2022 : le salon de la culture geek ouvre ses portes à Sainte-Maxime (83) ce week-end et nous y serons !

Le Maxime Geek Festival 2022 aura lieu ce week-end, soit les 5 et 6 novembre 2022. Après une quatrième édition particulièrement réussie l'année dernière, cette convention familiale revient en force avec de nombreuses animations pour amuser les petits comme les plus grands. Pendant ces deux jours, les visiteurs seront invités à participer à de nombreuses activités et initiations, à fouiner dans les stands spécialisés, à profiter des bornes d’arcade en accès libre, à s'affronter dans des tournois de jeux vidéo, à plonger dans la réalité virtuelle et enfin à participer à des ateliers créatifs. Nous y serons avec notre stand dédié à la VR.

Vous trouverez, ci-dessous, le programme des animations sur les deux jours. Notre stand permettra de vous faire découvrir la réalité virtuelle, de jouer seul ou à plusieurs. Il y aura, en plus de nos casques Oculus Quest 2, notre simulateur de conduite sur vérins, un Oculus Quest Pro, un PICO 4 et peut-être même un VIVE Focus 3 qui seront à disposition pour être testés. Nous proposerons aussi une expérience de laser quest (1v1 ou 2v2) en free roaming plusieurs fois au cours des deux jours.

Programme sous le chapiteau :

Retrogaming et bornes arcade en libre-service - plus de 2 000 jeux - Stand « Fun War » ;

Escape game façon Fort Boyard - Stand « Eresseä Calidiana » et « AHFx » ;

Bienvenue à bord du dirigeable d’Eresseä : épreuves et énigmes vous attendent pour tester votre mémoire, votre adresse et votre courage. Sortirez-vous indemne de la Cabine du Capitaine ?

Quizz et blind test sur la scène - Stand « Association Sohei » ;

Atelier initiation au dessin manga - Stand «Laolyth Art » ;

Découverte des espaces de jeux avec les pôles Smart Games et Blue ;

Orange (à partir de 1 an) - Stand « Ludo Concept ») ;

Jeux de rôle et de plateau (à partir de 7 ans) - Stand « Le Cercle des Rêveurs » ;

Présence des deux éditeurs du jeu « Gobelin qui s’en dédit » - Gauthier Lacourte & Yannick Perriraz ;

Pôle Réalité Virtuelle - Stand « GAMERGEN.COM » ;

Ateliers créatifs et maquillage de super-héros - Stand « À vous de jouer » ;

Atelier « Création d’un jeu vidéo » (9-12 ans) - Inscription les matins - Stand « Colorus Media » - Sessions : 14h30 et 16h30 / 8 pers. maxi. ;

Just dance - Accès libre - Stand « Fun War » ;

Tournois Smash Bross. - Stand « Fun War » - Inscriptions ;

Tournois Mario Kart - Stand « Fun War » - Inscriptions. Animations en extérieur : Parcours gonflable Spider-Man (de 3 à 8 ans) ;

Cible foot géante & fléchette - Structures gonflables.

Si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à passer nous voir au Maxime Geek Univers sous le chapiteau du Théâtre de la Mer à Sainte-Maxime (83). Si vous voulez participer au concours de cosplay ou aux tournois, il faut se rendre sur la page officielle pour vous inscrire. De même, si vous voulez prendre un billet en ligne, vous pouvez le faire en allant sur la page dédiée du site de Sainte-Maxime.