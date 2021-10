Maxime Geek Univers : la quatrième édition du salon de la culture geek arrive à Sainte-Maxime (83) ce week-end !

Le Maxime Geek Festival 2021 aura lieu ce week-end, soit les 16 et 17 octobre 2021. Après une troisième édition réussie l'année dernière, malgré les problèmes liés à la pandémie de Covid-19, cette convention familliale revient en force avec de nombreuses animations pour amuser les petits comme les plus grands. Pendant ces deux jours, les visiteurs seront invités à participer à de nombreuses animations et initiations, à fouiner dans les stands spécialisés, à profiter des bornes d’arcade en accès libre, à s'affronter dans des tournois de jeux vidéo, à plonger dans la réalité virtuelle et enfin à participer des ateliers créatifs. Nous y serons avec notre stand dédié à la réalité virtuelle.

Programme du samedi 16 octobre :

10H : Atelier "Création de Baguettes Magiques" de l’univers Harry Potter (Groupe de 10 à 12 enfants) – Association A vous de jouer

11H : Quizz Pokémon sur scène – Association Sohei

13 à 17H : Tournoi FIFA 22 animé par l’association Twilight of the God

- Inscription en ligne sur cette page (places limitées à 32 personnes)

- Le tournoi en élimination directe, sous forme de matchs aller-retour

- Mise à disposition de manettes (possibilité d'amener sa propre manette)

14H30 : Tournoi YU-GHI-OH – Inscription au stand Kurhinotama (lots à gagner)

15H : Quizz Harry Potter sur scène – Association Sohei

15H30 : Atelier "Création de Baguettes Magiques" de l’univers Harry Potter (Groupe de 10 à 12 enfants) – Association A vous de jouer

16H : Blind test dessins animés, accès pour les petits (3-4 ans) afin qu’ils puissent jouer avec leurs parents – Association Sohei

17H : Finale tournoi FIFA 22 sur scène

17H30 : Remise des prix

Programme du dimanche 17 octobre :

10H : Atelier "Cours de Potion Magique" de l’univers Harry Potter (Groupe de 10 à 12 enfants) – Association A vous de jouer

11H : Quizz Pokémon sur – Association Sohei

11H30 : Tournoi YU-GHI-OH - Inscription au stand Geekland (lots à gagner, maximum 16 joueurs)

13 à 17H : Tournoi STREET FIGHTER V animé par l’association Twilight of the God

- Inscription en ligne sur cette page (places limitées à 32 personnes)

- Le tournoi sera en double-élimination avec matchs en FT3

(il faut battre 3 fois son adversaire pour gagner le match)

- Mise à disposition de manettes (possibilité d'amener sa propre manette)

13H30 à 14H30 : Concours COSPLAY - Inscriptions sur le stand Sohei puis concours avec prestation scénique organisée

15H : Blind test autour de l’univers de la magie - Association Sohei (à partir de 16 ans)

15H30 : Atelier "Cours de Potion Magique" de l’univers Harry Potter (groupe de 10 à 12 enfants) - Association "A Vous de jouer"

17H : Finale tournoi STREET FIGHTER V

17H30 : Remise des prix

Pour répondre aux consignes sanitaires, seules les personnes ayant un passe sanitaire valide pourront entrer dans l'enceinte de la convention. Idéalement, il faudra respecter les consignes suivantes : désinfection des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique), port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Un sens de circulation sera mis en place (entrée côté boulodrome du Prince Bertil et sortie sur l'aire des Magnot) et le nombre de personnes présentes sous le chapiteau sera limité en cas de flux important.

Si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à passer nous voir au Maxime Geek Univers sous le chapiteau du Théâtre de la Mer à Sainte Maxime (83). Si vous voulez participer au concours de cosplay ou aux tournois, il faut se rendre sur la page officielle pour vous inscrire.