Maxime Geek Univers 2024 : le salon de la culture geek ouvre ses portes aujourd'hui et nous vous y attendons !

Le Maxime Geek Festival 2024 se tiendra ce week-end, les 2 et 3 novembre. Après une sixième édition couronnée de succès l'année dernière, cette convention familiale fait son grand retour, offrant une multitude d'animations pour divertir les petits et les grands. Durant ces deux jours, les visiteurs pourront s’initier à diverses activités, explorer des stands spécialisés, profiter de bornes d'arcade en libre accès, s'affronter lors de tournois de jeux vidéo, plonger dans la réalité virtuelle, et participer à des ateliers créatifs. Nous serons présents avec notre stand consacré à la XR.

Voici, ci-dessous, le programme des animations pour les deux jours à venir. Sur notre stand, vous aurez l’opportunité de découvrir la réalité virtuelle et la réalité mixte pour jouer en solo ou en groupe. En plus de nos casques Oculus Quest 3, vous pourrez essayer un kayak, un Pico 4 Ultra (sur demande) et tester Batman Arkham Shadow. Préparez-vous à plonger dans la réalité mixte… et soyez prêts, car l'expérience promet d'être renversante !

Si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à passer nous voir au Maxime Geek Univers sous le chapiteau du Théâtre de la Mer à Sainte-Maxime (83). Si vous voulez participer au concours de cosplay ou aux tournois, il faut se rendre sur la page officielle pour vous inscrire. De même, si vous voulez prendre un billet en ligne, vous pouvez le faire en allant sur la page dédiée du site de Sainte-Maxime. Le salon ouvre ses portes de 10 H à 19 heures les deux jours et se passe sous le chapiteau du Théâtre de la mer.