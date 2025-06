The Smurfs – Flower Defense VR : les petits êtres bleus passent à la réalité virtuelle et mixte sur Meta Quest dès aujourd'hui

Les Schtroumpfs débarquent dans un nouveau monde… le vôtre ! Le jeu Les Smurfs – Flower Defense VR est désormais disponible sur Meta Quest 2 et Meta Quest 3. Pensé pour la réalité virtuelle et mixte, ce titre propose une aventure originale où se mêlent tower defense, action en temps réel et interactivité poussée grâce aux capacités immersives des casques Quest.

Défendez le Village contre Gargamel… dans votre salon

Dans cette nouvelle aventure développée par Kalank Games et éditée par Microids, les joueurs incarnent un allié de la fée Feuille, bien décidée à célébrer la magie de la Nature. Mais l’éternel Gargamel ne l’entend pas de cette oreille : une formule magique lui permet de capturer des Schtroumpfs et de semer le chaos. À vous de prendre les choses en main – littéralement – pour sauver le village, protéger Feuille et repousser les forces du mal.

Le jeu s’appuie sur les fonctionnalités avancées des casques Meta Quest pour offrir une immersion à la fois visuelle et interactive. Grâce au mode réalité mixte, les environnements du jeu s’intègrent dans l’espace réel du joueur, qui peut ainsi construire ses défenses et interagir avec les Schtroumpfs autour de lui.

Un gameplay accessible, mais tactique

Les Smurfs– Flower Defense propose un savant mélange de stratégie et d’action :

Réalité Mixte et tower defense : placez des tours et activez des mécanismes dans votre environnement réel pour repousser les ennemis.

Action en temps réel : utilisez vos mains pour déplacer les Schtroumpfs, déclencher leurs pouvoirs et optimiser votre stratégie.

Personnages jouables : incarnez la Schtroumpfette, Tempête, le Schtroumpf à Lunettes ou le Schtroumpf Farceur, chacun ayant des compétences spécifiques.

20 Schtroumpfs à sauver et des lieux familiers à explorer.

3 boss emblématiques à affronter : Gargamel, Azraël et le Cracoucass.

Mode difficile pour les amateurs de challenge.

Le tout dans un univers fidèle à la licence, qui plaira aux petits comme aux grands, avec un ton léger et des mécaniques de jeu bien rodées.

Un titre qui mise sur la technologie XR

Avec Flower Defense, Kalank Games propose une démonstration des possibilités offertes par la réalité mixte sur Meta Quest. L’intégration fluide des éléments virtuels dans l’espace réel permet une nouvelle forme d'interaction, plus intuitive, qui pourrait bien devenir la norme pour les expériences familiales en réalité étendue.

Les Smurfs – Flower Defense est disponible dès aujourd’hui sur Meta Quest 2 et Meta Quest 3/3S.