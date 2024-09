Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves tente de nous en vendre avant son lancement et c'est bien parti !

Le mois d'octobre, c'est déjà demain, et d'ici un peu plus de trois semaines, Microids va sortir Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves, nouveau jeu de plateforme développé par le studio français Ocellus Services. Sa dernière bande-annonce mettait l'accent sur les différentes mécaniques de gameplay que nous pourrons utiliser au fil des niveaux oniriques et cela donnait bien envie. Si jamais ce titre a titillé votre curiosité, bonne nouvelle, vous pouvez y jouer dès à présent ! Enfin, à quelques exceptions près...

En effet, une démo de Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves est disponible au téléchargement sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC via Steam, pesant notamment 1,877 Go sur la console de Sony. Pourtant, le jeu est aussi attendu sur PS4 et Xbox One. Il faut croire que ces versions ne sont pas encore suffisamment optimisées pour en proposer une version d'essai, en espérant que cela n'augure en rien une sortie catastrophique dessus.

Quoi qu'il en soit, cette démo permet de créer jusqu'à trois sauvegardes, de jouer seul ou en coopération et nous donne le choix entre un Schtroumpf mâle et femelle pour commencer l'aventure. Eh oui, c'est carrément le début du jeu que nous pouvons découvrir, avec le Village des Schtroumpfs, assez vaste et qui donne accès au Monde des rêves via un oreiller géant. Via la carte astrale, nous pouvons ensuite sélectionner les niveaux présents sous la forme de constellations, à commencer par le Rêve du Schtroumpf Cuisinier où sont inclus les deux jouables dans cette version. Rien de bien compliqué, il faut dire que le jeu s'adresse aux bambins en priorité avec son PEGI 7, espérons tout de même que cela se corse progressivement. Quoi qu'il en soit, nous avons donc accès aux deux premiers niveaux fort succulents de cette épopée colorée, qui comportent chacun leur lot de collectibles et mécaniques bien pensées, et ne pouvons que vous conseiller de vous y essayer. La complétion de ces deux niveaux à fond représente 7,5 %, donc il devrait y en avoir plus d'une vingtaine au moins. À priori, rien n'indique que les données pourront être transférées.

La date de sortie de Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves est pour rappel fixée au 24 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, Epic Games Store, Windows et GOG), avec plusieurs éditions au lancement. Vous pouvez le précommander sur Amazon ou à la Fnac au prix de 49,99 €.