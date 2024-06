Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves, date de sortie, gameplay et éditions spéciales

Microids a signé il y a quelques années déjà un accord avec IMPS, qui s'appelle désormais Peyo Company, afin de développer des jeux vidéo avec la licence officielle Les Schtroumpfs. Nous avons déjà eu droit à Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille, Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte et Les Schtroumpfs : Village Party, mais un nouvel opus est en chemin.

Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves a été annoncé en avril dernier, Microids édite et c'est Ocellus Services (Marsupilami : Le Secret du Sarcophage) qui développe ce jeu de plateforme en 3D. Cette semaine, les studios ont dévoilé plusieurs informations, à savoir les différentes éditions du jeu et surtout sa date de sortie. Trêve de suspens, Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves sera disponible le 24 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, avec une édition physique pour les consoles de Sony et Nintendo. Maintenant, place aux deux éditions spéciales :

Edition Rêverie / Day One – Disponible en précommande sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 : Le jeu complet ;

Un lenticulaire 3D ;

Des planches de stickers ;

Un skin de voleur exclusif ;

Un artbook digital ;

La musique originale. Edition Deluxe Digitale – Bientôt disponible sur PC (Steam, Epic Game Store, GOG) : Skin de voleur exclusif ;

Artbook Digital ;

Musique originale.

Vous pouvez déjà précommander Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves contre 49,99 € sur Amazon et Fnac.