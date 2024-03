Les Schtroumpfs : Village Party, ça va schtroumpfer fort dans ce nouveau party game délirant

Ces dernières années, plusieurs jeux dans l'univers des Schtroumpfs sont parus du côté de Microids, dont le plus récent Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte, mais aussi Schtroumpfs Kart pour les fous du volant. Pour l'année 2024, ce sera une production encore différente qui s'invitera sur les étales et qui vient d'être dévoilée, Les Schtroumpfs : Village Party. Vous l'aurez deviné rien qu'à son intitulé, l'éditeur et les Belges de Balio Studio vont cette fois nous proposer un party game avec tout un tas d'expériences amusantes pour divertir petits et grands cet été, qui sera également teinté d'aventure.

En effet, Les Schtroumpfs : Village Party sortira le 6 juin 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, mais avec des éditions physiques uniquement sur les consoles de Sony et Nintendo. Vous trouverez ci-dessous les premiers détails le concernant et quelques visuels en page suivante.

Le Grand Schtroumpf est bien décidé à organiser une fête extraordinaire ! À cette occasion, il demande à tous les Schtroumpfs de participer aux préparatifs afin de rendre la fête inoubliable ! Arpentez le village et invitez tous les Schtroumpfs à l'événement, mais méfiez-vous de Gargamel qui a eu vent de la fête et qui fera tout pour la gâcher... Dans le mode party game, rassemblez vos amis et votre famille pour passer des heures d'amusement à travers 50 mini-jeux inspirés par l'univers des Schtroumpfs. Dans le mode aventure, partez dans un voyage trépidant truffé de quêtes, rencontrez plus de 100 Schtroumpfs emblématiques, et explorez 10 régions différentes, du village des Schtroumpfs au territoire de Gargamel. Caractéristiques du jeu Party game 50 mini-jeux.

19 Schtroumpfs emblématiques jouables.

+ 31 tenues pour votre Schtroumpf jouable.

6 types de jeux (sport, rapidité, chance, mémoire, bataille et précision).

Multijoueur local (2-4 joueurs). Mode aventure Découvrez une histoire originale dans le Village des Schtroumpfs.

Faites connaissance avec plus de 100 Schtroumpfs emblématiques.

Arpentez 10 environnements variés (La forêt enchantée, les montagnes enneigées, le territoire de Gargamel...

Si vous êtes intéressés, Les Schtroumpfs : Village Party est d'ores et déjà disponible en précommander au prix de 44,99 € sur Amazon (PS4, PS5, Switch) et même dès 39,99 € à la Fnac.