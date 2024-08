Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves, du gameplay fantasmé dans une nouvelle bande-annonce

Les Schtroumpfs de Peyo vont une fois de plus revenir dans nos consoles et PC cette année dans une nouvelle production vidéoludique éditée par Microids. De son petit nom Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves, ce jeu de plateforme en 3D signé Ocellus Services avait été dévoilé en avril au travers d'une vidéo nous montrant déjà un peu son gameplay. Depuis, sa date de sortie et ses éditions ont été précisées. L'éditeur revient à présent à la charge avec une bande-annonce centrée sur ces phases d'action manette en mains, qui seront aussi bien jouables seul qu'en coopération.

Les différents personnages pourront donc utiliser diverses armes et accessoires pour arpenter les niveaux oniriques dans lesquels ils ont été envoyés par l'action du vil Gargamel. Marteau, pistolet à eau, lanterne faisant apparaître des passages invisibles à l'œil nu... les mécaniques semblent variées, de même que les costumes pouvant être portés par notre Schtroumpf. Nous avons également un aperçu de ce qui semble être des affrontements de boss, ainsi que des phases de jeu façon Tetris et shoot'em up.

Par ailleurs, un journal des développeurs avait été diffusé en début de mois, que vous pouvez visionner ci-dessous. Très instructif, il présente les inspirations ayant mené à la création des différents mondes que nous devrons arpenter. Nous apprenons également que l'équipe est passée de Unity à l'Unreal Engine.

Les Schtroumpfs : L'Épopée des Rêves est pour rappel attendu le 24 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, Epic Games Store, Windows et GOG) avec une édition numérique Deluxe et une physique intitulée Rêverie, mais uniquement sur les plateformes de Sony et Nintendo. Vous pouvez précommander cette dernière sur Amazon ou à la Fnac au prix de 49,99 €.