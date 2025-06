Death Stranding 2: On the Beach, Tomorrow se déchaîne dès aujourd'hui

Nous avions rendez-vous cette nuit pour la grande première du Death Stranding World Strand Tour 2 en direct depuis Los Angeles, une présentation sur scène que vous pouvez revoir en intégralité dans notre précédent article. Si la présence de Elle Fanning avait été annoncée, l'actrice américaine incarnant Tomorrow n'a malheureusement pas pu être là au final. Cela n'a pas empêché Hideo Kojima de nous remontrer la séquence diffusée en septembre dernier lors du PlayStation Presents du Tokyo Game Show avec elle et Rainy, en plus d'une impressionnante cinématique inédite durant laquelle nous la voyons utiliser ses pouvoirs ! Évidemment, si vous souhaitez garder toute la surprise, il vaut mieux ne pas la visionner ni lire ce que nous allons dire à son sujet.

La séquence met donc en scène Sam se faisant attaquer par un robot de Higgs, qui est donc sauvé par Tomorrow. Et alors que d'autres de ces horreurs mécaniques apparaissent depuis le Tar, la jeune femme s'attache les cheveux et retire donc ses chaussures pour se préparer à combattre. Et quel affrontement ! Tel un Inkling de Splatoon, elle se déplace à travers les flaques de Tar pour aller toucher ces ennemis, visiblement capable de faire vieillir tout ce qui rentre en contact avec elle, comme la Timefall, ce qui permet ensuite à Sam de les achever. Ses mouvements félins se muant même en nage dans la substance noire sont réellement impressionnants. Ajoutez à cela la musique bien sinistre qui accompagne l'action et c'est clairement un régal. Certains fans n'ont pas hésité à la comparer à Quiet de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, même si nous ne sommes pas ici en présence d'invisibilité.

Et en parlant de cette licence, outre les premières minutes du jeu tournant sur PS5 Pro, c'est avec Sam dans le monde de Neil sur la Grève (à la manière de Cliff) que le plus gros de la démonstration de jeu en temps réel a été effectuée, dont une confrontation musclée avec ce dernier et ses hommes, faisant suite à la cinématique qui nous l'avait montré en mars mettant son bandana tel Solid Snake. Cela a été l'occasion de voir le danger représenté par les flammes avec la présence de très nombreux feu d'artifice dont les étincelles propagent le danger. Utilisation du Blood Boomerang, du Canon à Tar servant aussi bien à attaquer qu'éteindre les incendies et phases d'action assez intenses, la démo était clairement là pour montrer qu'il n'y aura pas que des livraisons et de la discrétion auprès du grand public. Quant à Neil, il sera donc capable de se téléporter dans ce lieu.

Sur le plan musical, Woodkid est donc le compositeur du jeu (et n'a pas été kidnappé par Hideo Kojima) et a évoqué son processus créatif avec l'utilisation de musiques procédurales évoluant en fonction de l'action. Une vidéo behind the scene a été diffusée, montrant Elle Fanning chanter To The Wilder, entre autres. Et apparemment, Higgs (Troy Baker) chantera beaucoup dans cette suite.

Autre élément introduit au cours de la présentation par le créateur japonais qui portait un tee-shirt l'utilisant, une illustration de Pablo Uchida dans le même style que celle qu'il avait réalisée pour le premier volet a donc été conçue, sur laquelle le casting principal apparaît.

Pour terminer, il a aussi été annoncé la sortie sur les plateformes de streaming ce vendredi 13 juin d'un album par Woodkid comportant 16 pistes musicales, dont 5 qualifiées de bonus, avec en tête de liste To The Wilder. Une édition collector sur deux vinyles suivra le 26 septembre. Si nous en croyons la tracklist, Hideo Kojima a même poussé la chansonnette !

Avec tout ça, l'impatience est clairement encore montée d'un cran et il y a de quoi avoir hâte d'enfin pouvoir découvrir quelles autres folies Kojima Productions nous réserve dans Death Stranding 2: On the Beach, pour rappel attendu le 26 juin sur PS5. Il est disponible en précommande au prix de 69,99 € chez Cdiscount et à la Fnac avec 10€ offerts sur votre compte fidélité.

