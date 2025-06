Death Stranding 2: On the Beach, une cinématique exclusive avec Neil dévoilée

Les joueurs comptent désormais les jours avant la sortie de Death Stranding 2: On the Beach, le nouveau bébé de Kojima Productions qui en amont de son lancement (et même après) a droit à une tour mondiale Death Stranding World Strand Tour 2 débutant à Los Angeles par un évènement « Game Premiere » dans le cadre du Summer Game Fest. Nous en avons déjà suffisamment vu du jeu, il faut dire que les bandes-annonces de Hideo Kojima sont des courts-métrages à eux seuls, celui de mars annonçant sa date de lancement étant encore dans notre esprit. De plus, les previews des quelques invités ayant pu y jouer au cours du printemps ont permis de faire le plein de détails. Marketing oblige, nous venons toutefois d'en avoir un nouvel aperçu en vidéo à l'occasion du Summer Game Fest Live avec la présence sur scène de Hideo Kojima.

C'est une cinématique qui y a été diffusée, mettant en scène Neil (Luca Marinelli) et Lucy (Alissa Jung), qui seront connectés à plus d'un titre via la marque sur leur main. Le créateur a réitéré l'importance de ce personnage masculin faisant penser à Snake, qui révèle être un Porteur. Il aura apparemment un rôle antagoniste semblable à Cliff Unger (Mads Mikkelsen).

Pour rappel, Death Stranding 2: On The Beach sortira le 26 juin prochain sur PS5 et vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

