Maxime Geek Univers 2023 : le salon de la culture geek ouvre ses portes ce week-end et nous y serons !

Le Maxime Geek Festival 2023 aura lieu ce week-end, soit les 4 et 5 novembre 2023. Après une cinuième édition totalement réussie l'année dernière, cette convention familiale revient en force avec de nombreuses animations pour amuser les petits comme les plus grands. Pendant ces deux jours, les visiteurs seront invités à participer à de nombreuses activités et initiations, à fouiner dans les stands spécialisés, à profiter des bornes d’arcade en accès libre, à s'affronter dans des tournois de jeux vidéo, à plonger dans la réalité virtuelle et enfin à participer à des ateliers créatifs. Nous y serons avec notre stand dédié à la VR.

Vous trouverez, ci-dessous, le programme des animations sur les deux jours. Notre stand permettra de vous faire découvrir la réalité virtuelle, de jouer seul ou à plusieurs. Il y aura, en plus de nos casques Oculus Quest 2, deux kayaks, un Oculus Quest Pro et un Oculus (XR). Préparez vous à tester la réalité mixte et dites vous que vous n'êtes pas prêts !

Programme du samedi sous le chapiteau : Rétro-Gaming et Bornes Arcade en Libre-Service : retournez dans le passé avec plus de 2000 jeux disponibles sur le stand Fun War. Revivez vos souvenirs d'enfance en jouant à vos jeux préférés ;

Quizz et Blind Test : testez vos connaissances geek et votre oreille musicale sur la scène en compagnie de l'association Sohei. Des prix attendent les plus brillants participants ;

Espace Jeux de Société : le stand "Des Jeux, Des Mots" propose des jeux pour tous les âges, du coin "Smart Game" pour les tout-petits à Dobble en version XXL, ainsi qu'un espace de jeu de société intergénérationnel pour des moments de plaisir en famille.

Jeux de Rôle et de Plateau : l'association "Le Cercle des Rêveurs" vous transporte dans des mondes fantastiques avec des jeux adaptés aux enfants à partir de 7 ans ;

Pôle Réalité Virtuelle : explorez l'univers de la réalité virtuelle grâce au standde GAMERGEN.COM. Les plus jeunes à partir de 7 ans peuvent plonger dans des mondes virtuels captivants ;

Atelier Création One Piece : créez des badges et porte-clés inspirés de l'univers de One Piece sur le stand "A vous de jouer" et affichez votre passion pour les aventures de Luffy et son équipage ;

Simulateur de conduite : les amateurs de conduite à partir de 10 ans peuvent tester leurs compétences sur le simulateur de conduite au stand Poker Agency ;

Espace d'Échange et de Revente de Cartes à Jouer : les collectionneurs de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, et autres peuvent échanger et vendre leurs cartes rares sur le stand Geekland ;

Tournoi Street Fighter 6 : participez au tournoi Street Fighter 6 organisé par le stand Fun War. Entraînez-vous le matin et affrontez jusqu'à 32 joueurs sur PC Street Fighter 6 à 14h30 ;

Initiation Spéciale Pokémon : Découvrez l'univers fantastique de Pokémon sur le stand Geekland. À 14h, initiez-vous au jeu de cartes Pokémon (à partir de 5 ans), suivi d'un jeu ludique de devinette Pokémon à 16h. À 17h, explorez le jeu de cartes Dragon Ball TCG ;

Mini-Conférence : Sur scène, Eric de Brocaert (GAMERGEN.COM) traite la thématique " Le PEGI, c'est quoi ? " ;



Programme du dimanche sous le chapiteau : Rétro-Gaming et Bornes Arcade en Libre-Service : retournez dans le passé avec plus de 2000 jeux disponibles sur le stand Fun War. Revivez vos souvenirs d'enfance en jouant à vos jeux préférés ;

Quizz et Blind Test : testez vos connaissances geek et votre oreille musicale sur la scène en compagnie de l'association Sohei ;

Espace Jeux de Société : partagez des moments de plaisir en famille grâce au coin Smart Game, Dobble en version XXL, et l'espace jeu de société intergénérationnel du stand "Des Jeux, Des Mots" ;

Jeux de Rôle et de Plateau : L'association "Le Cercle des Rêveurs" vous emmène à nouveau dans des mondes fantastiques adaptés aux enfants à partir de 7 ans ;

Pôle Réalité Virtuelle : découvrez à nouveau l'univers de la réalité virtuelle avec le stand Mediagen ;

Maquillage de Super-Héros : transformez-vous à nouveau en super-héros grâce au maquillage sur le stand "A vous de jouer" ;

Simulateur de Conduite : les amateurs de conduite à partir de 10 ans peuvent tester leurs compétences sur le simulateur de conduite au stand Poker Agency ;

Circuit Mario Kart : les jeunes pilotes à partir de 6 ans peuvent participer à des courses endiablées sur le circuit Mario Kart au stand Poker Agency ;

Espace d'Échange et de Revente de Cartes à Jouer : les collectionneurs peuvent à nouveau échanger et vendre leurs cartes rares sur le stand Geekland ;

Tournoi Rocket League : participez au tournoi Rocket League organisé par le stand Fun War. Entraînez-vous le matin et affrontez jusqu'à 32 joueurs sur Nintendo Switch Rocket League à 14h30 ;

Initiation Spéciale YU-GI-OH : découvrez l'univers incroyable de YU-GI-OH sur le stand Geekland. Participez au tournoi Yu-Gi-Oh ! (maximum 16 joueurs) à 11h et initiez-vous au jeu de cartes One Piece à 15h ;

Concours Cosplay : relevez le défi du Concours Cosplay à 14h30. Incarnez votre personnage préféré avec style et panache. L'inscription en ligne est possible ou directement sur le stand de l'association Sohei ; Programme des deux jours en extérieur : En extérieur sur le Boulodrome, les enfants de 3 à 10 ans (sous réserve de places disponibles) pourront profiter d'une Structure Gonflable et participer à des combats laser palpitants avec le Laser Game.

Si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à passer nous voir au Maxime Geek Univers sous le chapiteau du Théâtre de la Mer à Sainte-Maxime (83). Si vous voulez participer au concours de cosplay ou aux tournois, il faut se rendre sur la page officielle pour vous inscrire. De même, si vous voulez prendre un billet en ligne, vous pouvez le faire en allant sur la page dédiée du site de Sainte-Maxime.