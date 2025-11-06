BlizzCon 2026 : la billetterie ouvre bientôt, voici les infos sur la prochaine convention de Blizzard

La BlizzCon sera bientôt de retour à l’Anaheim Convention Center les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026. La BlizzCon est bien plus qu’un évènement, c’est une expérience inoubliable. Afin de laisser suffisamment de temps aux participants et participantes pour planifier et personnaliser leur expérience, Blizzard a le plaisir de partager les premières informations avant le lancement des ventes des passes BlizzCon.

Où acheter les passes pour la BlizzCon 2026 ?





Aujourd’hui, Blizzard Entertainment a annoncé que les passes BlizzCon 2026 seront mis en vente le 7 novembre à 18h00 (heure de Paris) sur Tixr. Pour la première fois, Blizzard propose des passes en prévente à un tarif préférentiel du vendredi 7 novembre au lundi 10 novembre (ou jusqu’à épuisement des stocks) pour un prix forfaitaire de 249,99 $ l’unité. Les passes à tarif standard seront disponibles à partir du mardi 18 novembre 2025 au prix forfaitaire de 289,99 $ l’unité, jusqu’à épuisement des stocks. Johanna Faries, PDG de Blizzard Entertainment, déclare :

La BlizzCon est une célébration unique de la créativité et des liens qui nous unissent. Nous travaillons d’arrache-pied pour faire de la BlizzCon 2026 un évènement inoubliable pour la communauté, et nous avons hâte de partager davantage d’informations à l’approche du mois de septembre 2026.

Les passes BlizzCon offrent l’accès complet à l’ensemble des salles de la BlizzCon et à la BlizzCon Arena le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre 2026 pendant les heures officielles du salon. De plus, les personnes assistant à la BlizzCon pourront obtenir des bonus en jeu et des souvenirs exclusifs de la BlizzCon.

Quel est le programme de la BlizzCon 2026 ?





Blizzard a également dévoilé un aperçu de ce que la BlizzCon nous réserve. Les participants et participantes pourront assister aux évènements classiques de la BlizzCon, y compris la cérémonie d’ouverture, aux démonstrations de gameplay, aux conférences des équipes de développement, à la soirée communautaire, à divers tournois d’e-sport, ainsi qu’à la soirée caritative de la BlizzCon et à la Foire de Sombrelune. Tous les détails sont disponibles sur le blog de Blizzard.

Des évènements pour les visiteurs de la BlizzCon 2026





La Foire de Sombrelune s’installe à nouveau au coeur de la BlizzCon 2026. Bien que celle-ci soit accessible à tous et toutes pendant les heures officielles du salon, il est possible de prolonger votre expérience en soirée en vous procurant un passe d’accès à la soirée Foire de Sombrelune. Pour un prix forfaitaire de 89,99 $, cette expérience supplémentaire facultative vous donnera accès pendant trois heures, en exclusivité, à la Foire de Sombrelune et à la boutique de la BlizzCon le samedi 12 septembre au soir. Cette expérience supplémentaire inclut également 20 jetons de Foire de Sombrelune, ainsi qu’une accréditation collector.

La soirée caritative de la BlizzCon est de retour en 2026. Il s’agit d’un évènement exclusif réunissant les équipes de développement, des artistes et des membres de la communauté Blizzard. Cette année, Blizzard a le plaisir d’annoncer notre partenariat avec Make-A-Wish, bénéficiaire officiel de la soirée caritative de la BlizzCon. Rendez-vous sur www.wish.org (en anglais) pour en savoir plus sur Make-A-Wish et sa mission : exaucer des vœux qui changent la vie d’enfants atteints de maladies graves.

En plus de vous permettre d’assister à la soirée caritative de la BlizzCon, les passes pour cette expérience supplémentaire incluent également l’accès à la zone des places réservées pour la cérémonie d’ouverture, un artwork Blizzard signé, ainsi qu’une accréditation collector. Le passe pour la soirée caritative de la BlizzCon est disponible au prix forfaitaire de 499,99 $, jusqu’à épuisement des stocks. Blizzard fera don de 100 % du prix d’achat du passe pour la soirée caritative de la BlizzCon (supplément) à Make-A-Wish, déduction faite des refacturations et remboursements.

Une BlizzCon 2026 à suivre aussi en ligne





Pour toutes les personnes qui ne pourront pas se rendre sur place, la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon et les principales conférences seront diffusées gratuitement et en direct. Les informations concernant la manière dont le public virtuel pourra obtenir les bonus en jeu de la BlizzCon seront communiquées ultérieurement.

