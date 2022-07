Metal Gear : pour les 35 ans de la série, Konami annonce le retour en vente de jeux supprimés des plateformes de téléchargement

Saga culte, riche et tentaculaire, Metal Gear a connu un coup d'arrêt en 2015 avec le départ de son créateur Hideo Kojima de Konami. En dehors d'un Metal Gear Survive plus que passable, elle est au point mort depuis, mais les joueurs sont loin d'avoir oublié sa mémoire. Nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui les 35 ans de l'épisode fondateur, Metal Gear, paru le 13 juillet 1987 sur MSX2 au Japon.

Konami s'est fendu d'un tweet de circonstance pour célébrer cet anniversaire et a surtout donné une bonne nouvelle à ceux qui souhaiteraient revisiter la franchise : l'éditeur « se prépare à reprendre les ventes des titres temporairement suspendus ». Car oui, rappelez-vous, l'année dernière, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, leurs dérivés et les compilations qui les comprenaient avaient été retirés des plateformes de téléchargement des PS3, Xbox, 3DS, SHIELD TV ou encore PC via GOG.com. Cela était visiblement dû à des images d'archive présentes dans les jeux dont les droits d'exploitation avaient expiré.

Il semble donc que Konami va les faire revenir sur les boutiques prochainement. Cela ouvre cependant la porte à de nombreuses questions et hypothèses. Metal Gear Solid: Snake Eater 3D va-t-il bien être remis sur l'eShop délaissé de la 3DS ? L'éditeur saisira-t-il l'occasion pour intégrer Metal Gear Solid HD Collection dans le Catalogue des Classiques du PlayStation Plus ? Et si d'autres spin-offs ou épisodes plus anciens en profitaient pour revenir sur des plateformes plus modernes et accessibles, comme Steam ? Nous aurons peut-être la réponse dans les semaines qui viennent.

