Nacon Connect : une édition 2021 annoncée et datée, à quoi s'attendre ?

La première édition du direct Nacon Connect nous avait permis d'apprécier une dose tout à fait correcte de révélations pour un studio de cette taille. Presque un an tout pile après ce live, la société anciennement connue sous le nom de Bigben Interactive va réitérer l'expérience dans des conditions similaires.



Nous avons rendez-vous le 6 juillet 2021 à 19h00 sur Twitch, Facebook, Twitter et YouTube pour un Nacon Connect 2021 qui devrait réserver son lot d'annonces et de surprises. L'éditeur a à son calendrier des projets comme Rogue Lords, Rugby 22, WRC 10, RiMS Racing, Vampire: The Masquerade - Swansong, Test Drive Unlimited: Solar Crown, The Lord of the Rings: Gollum, Session, Blood Bowl III, Roguebook ou encore Steelrising de Spiders, et a certainement d'autres cordes secrètes à son arc.

Avez-vous des souhaits ou des attentes pour ce Nacon Connect ?