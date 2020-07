Steelrising : Spiders revisite la Révolution française dans un jeu d'action avec des automates !

C'était l'une des annonces attendues pour le Nacon Connect de ce soir : Spiders, studio derrière The Technomancer et GreedFall, a présenté son tout nouveau projet. Il s'appelle Steelrising, et va tout bonnement revisiter la Révolution française avec une dose de science-fiction, en témoigne la première bande-annonce teaser.

Nous incarnerons Aegis, un automate chargé de défendre Marie-Antoinette. Sur ordre de la reine, elle va partir à la recherche de son créateur, qui pourrait l'aider à mettre un terme aux massacres perpétrés par l'armée d'automates de Louis XVI. Le roi semble être devenu fou, et veut mater la Révolution qui se dessine avec une armada de robots aussi dingues que lui.

La directrice Jehanne Rousseau nous vante déjà un gameplay « beaucoup plus action » que les derniers titres de l'équipe, qui aura pour décor un Paris reconstitué avec quelques-uns de ses monuments historiques d'époque. Le Grand Châtelet, la Tour du Temple et d'autres lieux clés pourront être approchés par le sol, mais aussi avec beaucoup de verticalité, des mouvements libres nous permettant d'aller fureter sur les balcons ou à travers des passages secrets. Déplacements et combats s'enchaîneront rapidement, alors que l'héroïne aux armes intégrées dans son corps sera toujours prête pour la baston. Elle pourra utiliser un éventail accroché à son bras, un fusil alchimique, des armes lourdes et bien plus, tout pouvant être améliorés au fil de l'aventure.

Steelrising n'a pas encore de date de sortie, mais il sortira sur PC et consoles next-gen.