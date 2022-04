Steelrising : un report et 6 minutes de gameplay pour le jeu à la Révolution française

Spiders, connu pour The Technomancer et GreedFall, avait dévoilé il y a près de deux ans Steelrising, un jeu d'action qui nous plongera dans le corps d'un automate chargé de protéger Marie-Antoinette lors de la Révolution française. Un titre entre Histoire et science-fiction qui devait sortir en juin prochain.

Mais d'après Game Informer, la date de sortie de Steelrising est désormais fixée au 8 septembre 2022, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une information rapidement confirmée par Spiders, il faut dire que Game Informer est allé directement à la rencontre des membres du studio pour en savoir davantage sur Steelrising et le mettre à l'honneur dans son magazine, partageant au passage six minutes de gameplay, à admirer ci-dessus. L'occasion de voir en détail les combats, l'interface et les menus ou encore la carte du jeu, évidemment fidèle à Paris.

Il faudra donc patienter quelques moins de plus pour mettre les mains sur Steelrising. Vous pouvez retrouver GreedFall: Gold Edition, précédent jeu du studio, à 39,99 € sur GOG.com.

