One Piece Odyssey : 6 minutes de gameplay à Water Seven et Enies Lobby introduisant Hysteria et divers aspects du jeu

Si One Piece Odyssey s'est dans un premier temps présenté à nous sous le prisme d'une aventure inédite sur l'île de Waford, il a depuis changé son fusil d'épaule en voguant sur la vague de la nostalgie, puisque nous pourrons explorer le monde onirique de Memoria et ainsi revivre en quelque sorte les aventures de l'équipage à Alabasta, mais aussi à Water Seven comme révélé en début de mois. Sans trop de surprise, Bandai Namco nous montre désormais plus en détail le gameplay lié à cet arc.

L'île inspirée de Venise nous proposera là encore des environnements très plaisants visuellement, à explorer en incarnant les divers membres de l'équipage de Luffy, ces derniers faisant au passage la visite à Lim. Le chantier naval de Galley-La Company, un tour sur les canaux à dos de yagara, mais aussi des lieux plus communs seront donc du programme, avec diverses quêtes à réaliser. Certaines seront davantage liées à l'histoire globale du jeu, puisque nos personnages s'intéresseront à Hysteria, un monde enfoui encore plus profondément dans cet univers de la mémoire, reconnaissable à son filtre visuel, avec à la clé de nouvelles capacités. Étrangement, Bon Clay sera même présent dans cette version rêvée de W7 ! Tous les poncifs des JRPG seront inclus, puisque nous découvrirons également les égouts de la ville en cherchant la planque de Franky... Cette histoire alternative nous fera également croiser la route d'Aokiji et des membres du CP9, avant d'aller à Enies Lobby où nous croiserons des Blue Gorilla. Il faut croire qu'Impel Down ne sera pas inclus et que les développeurs ont tout de même voulu les inclure. Le système d'évolution des personnages est également montré, nécessitant des fragments de cubes à récupérer.

Les « Bond Arts » (Techniques de Lien), des attaques spéciales surpuissantes déclenchées par trois personnages que vous devez débloquer en terminant la quête Lien mémoriel, dans laquelle vous aurez à réparer des souvenirs dans le monde de Memoria et comprendre les liens qui unissent les membres de l'équipage du Chapeau de paille.

La date de sortie de One Piece Odyssey est pour rappel fixée au 13 janvier 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Il est disponible en précommande sur Amazon à partir de 54,99 €.