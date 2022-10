One Piece Odyssey : direction le Royaume d'Alabasta dans un trailer inédit, grosse dose de nostalgie garantie !

Le mois dernier, le Tokyo Game Show a été l'occasion pour Bandai Namco d'enfin dater One Piece Odyssey, qui sortira finalement en début d'année prochaine. Surtout, la fin de la bande-annonce alors diffusée teasait rien de moins qu'un retour de l'équipage de Luffy à Alabasta, ainsi que Vivi. Bon, il ne s'agira pas de la réalité, mais d'un monde provenant des souvenirs de nos héros, de quoi bien jouer sur la nostalgie auprès des joueurs. Nous en avons à nouveau la preuve ce jeudi avec un trailer entièrement dédié à Alabasta justement, qui fait vibrer notre corde sensible.

En plus de Vivi, Karoo, le Vogue Merry, Mr. 2 Bon Clay, Smoker et Tashigi sont aussi montrés, mais l'éditeur promet tout de même une aventure inédite dans cette contrée désertique malgré tout. Est-ce que d'autres îles visitées auront droit au même traitement ? Espérons-le. Peut-être que l'étrange fresque sur laquelle figurent un soleil, un poisson, un nuage et trois autres symboles est un indice allant dans ce sens. Dans ce cas, revoir l'île des Hommes-Poissons (le Royaume Ryugu) et Skypiea n'aurait rien de très surprenant. De plus, vous remarquerez que ni Franky ni Brook ne sont présents, puisqu'ils n'étaient pas là durant les évènements d'Alabasta.

Les membres de l'Équipage du Chapeau de Paille, désormais échoués sur l'île mystérieuse de Waford, vont revivre leurs propres souvenirs pour retrouver leurs pouvoirs avec l'aide des étranges capacités de Lim. Le voyage de nos célèbres pirates les emmènera à travers un monde fait de leurs souvenirs du royaume d'Alabasta. Dans cette aventure, les dangers qui se cachent dans les dunes du désert leur rappelleront l'époque où ils naviguaient encore sur le Vogue Merry, leur premier navire. Mais l'équipage a grandi et changé au cours des deux années d'aventures, et même si le monde créé à partir de leurs souvenirs semble identique à première vue, les évènements et les aventures qui s'y déroulent constituent une toute nouvelle histoire, apportant de la nostalgie, mais aussi des expériences originales aux joueurs ! Une nouvelle expérience RPG entremêlée de souvenirs attend l'équipage deux ans plus tard et il appartiendra aux joueurs de revivre ces histoires à rebondissements.

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, et vous pouvez le précommander à la Fnac au prix de 69,99 €.