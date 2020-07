Spiders : le studio français derrière GreedFall et The Technomancer tease son prochain jeu avec une étrange image

Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer et dernièrement GreedFall : ces dernières années, Spiders a réalisé des jeux de plus en plus ambitieux, et s'est fait remarquer à l'international. Le studio parisien de Jehanne Rousseau appartient désormais intégralement à Nacon, l'éditeur français anciennement connu sous le nom de Bigben Interactive.

GreedFall a beau n'être sorti qu'en septembre dernier, Spiders est déjà fin prêt à dévoiler la prochaine expérience sur laquelle il travaille. Une première image teaser a été diffusée sur les réseaux sociaux avant une présentation en bonne et due forme au Nacon Connect du 7 juillet prochain.

Nous y voyons... eh bien... quelque chose. L'angle choisi par le visuel semble nous laisser apercevoir un être anthropomorphe avec un drôle d'engin à pique dans la main droite, et une cotte de mailles sur les épaules, à moins que nous nous trompions complètement. Qu'imaginez-vous du nouveau Spiders après cet étrange visuel ? En attendant, GreedFall est disponible à 34,99 € à la Fnac.