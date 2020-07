Nacon Connect : suivez la conférence de l'éditeur français en direct, ce soir à 19h00

Cet été sans E3, c'est aussi l'occasion pour les « petits » éditeurs de se faire une place avec des événements dédiés à leur catalogue. C'est le cas du français Nacon, anciennement Bigben Interactive, qui nous invite ce soir à une présentation numérique de ses prochaines productions.

Le direct Nacon Connect aura donc lieu ce mardi 7 juillet 2020 à 19h00, en direct sur YouTube et Twitch. Côté programme, pas trop de surprise, car l'éditeur a déjà révélé la nature des annonces qu'il prévoit de faire. Nous aurons ainsi droit à un trailer narratif de Rogue Lords, du gameplay de Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, un nouvel aperçu de Vampire: The Masquerade - Swansong, un apparté sur les accessoires Nacon, et les révélations des nouveaux KT Racing (un nouveau Test Drive Unlimited), RaceWard, Spiders et Abrakam Studio (les créateurs de Faeria).



Vous pourrez suivre l'événement en live via le flux vidéo ci-dessus