NETFLIX : DOTA: Dragon's Blood, un trailer galvanisant pour la série animée avec Dalvion et Mirana

Les amoureux de Dota 2 le sont plus souvent pour son gameplay exigent que pour son univers. Pourtant, Valve et Netflix vont le développer ensemble avec une série animée tout juste annoncée, DOTA: Dragon's Blood, conçue par les Sud-Coréens de Studio MIR (La Légende de Korra).

Après le teaser, il est déjà temps de découvrir une bande-annonce plus complète pour le feuilleton en 8 épisodes, surement la seule de cette trempe que nous aurons à visionner d'ici le lancement. Nous suivrons donc Davion et Mirana, des serviteurs de la déesse de la Lune qu'est Selemene, qui vont tout faire pour rassembler les Lotus de Mene et la ramener à la vie. Mais un « terrible secret » annonciateur d'une « bataille épique » semble entourer la divinité à qui ils ont prêté allégeance...

Mystères, héros loyaux et grands dragons : DOTA: Dragon's Blood semble avoir les clés pour séduire les fans, et pas que. Le résultat pourra être visionné dès ce 25 mars 2021, en exclusivité sur Netflix. Si vous aimez cette franchise incontournable sur la scène eSport, vous pouvez patienter en lisant Dota 2: The Comic Collection, disponible à partir de 21,83 € sur Amazon.fr.