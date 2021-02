NETFLIX : DOTA: Dragon's Blood, le mythique Dota 2 de Valve très bientôt adapté en série animée

The Witcher, la série live-action Assassin's Creed, le feuilleton animé Tomb Raider ou encore Sonic Prime : nous ne comptons plus les projets de Netflix adaptés de jeux vidéo. Et la liste va bientôt s'allonger avec un projet qui vient tout juste d'être révélé, alors même que sa sortie est imminente.

Il s'agit de DOTA: Dragon's Blood, une série animée en 8 épisodes revenant sur l'histoire de Davion, le Dragon Knight de Dota 2. Le lore du célèbre MOBA de Valve va se dévoiler davantage grâce à cette aventure produite par les Sud-Coréens de Studio MIR (La Légende de Korra, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, The Witcher: Nightmare of the Wolf...), et menée par le showrunner et scénariste Ashley Edward Miller (Thor, X-Men : Le Commencement, Fringe...).

« Les fans adoreront la façon dont nous avons imaginé l' univers de DOTA 2 et tissé une histoire épique, émotionnelle et destinée aux adultes autour de certains de leurs personnages préférés », a déclaré Miller. « L'animation cinématographique, le jeu d'acteur et la musique sont simplement à un niveau supérieur et je suis reconnaissant envers Valve de soutenir nos ambitions créatives. »

Côté scénario, voici le synopsis officiel :

Cette fabuleuse série fantastique raconte l'histoire de Davion, célèbre Chevalier Dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d'un légendaire Eldwurm à la puissance démesurée et de la noble Princesse Mirana, partie seule en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d'événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur.

Et la cerise sur le gâteau, comme le confirme le premier teaser, c'est que la date de sortie sur Netflix est très proche, à savoir le 25 mars 2021. Si vous aimez cette franchise incontournable sur la scène eSport, vous pouvez patienter en lisant Dota 2: The Comic Collection, disponible à partir de 21,83 € sur Amazon.fr.