NETFLIX : Love, Death + Robots, une première bande-annonce excitante et une date de diffusion pour le Volume 3

Depuis 2019, Netflix, Tim Miller et David Fincher nous proposent une plongée dans la science-fiction au travers d'une anthologie de courts-métrages d'animation intitulée Love, Death + Robots, avec forcément la présence de divers mechas, du thème de l'amour et de scènes de mort comme en atteste son titre. Si les 18 premiers épisodes avaient globalement séduit le public, la saison 2 qui n'en comportait que 8 en avait laissé plus d'un perplexe l'an dernier. Nous savions déjà qu'un Volume 3 était en cours de production pour une diffusion dès 2022 et le géant du streaming en a dévoilé cette nuit un premier aperçu.

Pour commencer, bonne nouvelle, il ne faudra pas patienter bien longtemps avant de découvrir ces nouveaux épisodes de Love, Death + Robots, qui seront mis en ligne le 20 mai prochain sur Netflix. La vidéo se veut royale, puisqu'elle nous rappelle que la plateforme a diffusé les séries The Crown et The Queen's Gambit (Le Jeu de la dame), qui contrastent totalement avec cet « enfant à problème » qu'est cette anthologie jouant sur le côté provocation, notamment en parlant de « threesome » (plan à trois). Pour autant, une bonne partie des visuels provient d'épisodes déjà disponibles, mais quelques scènes sont tout de même inédites, de même que les images ci-dessous :

D'ici le mois prochain, nous devrions en voir plus et découvrir le nombre d'épisodes ainsi que leurs titres. Pour patienter, vous pouvez toujours revoir les précédents sur Netflix, des cartes d'abonnement étant vendues par la Fnac si besoin.