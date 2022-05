NETFLIX : Love, Death + Robots, une vraie bande-annonce avec les 9 épisodes inédits dévoilée

Dans quelques jours sortira la troisième saison de Love, Death + Robots, la série d'animation d'anthologie de Netflix. Un Volume 3 annoncé avant même la diffusion de la seconde saison et ayant déjà eu droit à une bande-annonce qui ne montrait pas beaucoup de choses inédites le mois dernier.

Mais Netflix est de retour aujourd'hui avec une vraie bande-annonce de Love, Death + Robots : Volume 3, permettant de découvrir les titres et le style graphique des neuf épisodes de cette nouvelle saison. Nous retrouverons ainsi Bad Travelling, The Very Pulse of the Machine, In Vaulted Halls Entombed, Jibaro, Swarm, Mason's Rats, Three Robots: Exit Strategies, Kill Team Kill et Night of the Mini Dead.

Ces épisodes inédits de Love, Death + Robots sont toujours produits par Tim Miller et David Fincher, et ils seront à découvrir sur Netflix à partir du 20 mai prochain. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées pour la plateforme de SVoD à la Fnac.