NETFLIX : One Piece, au tour du casting de plusieurs personnages secondaires d'être dévoilé

La licence One Piece est plus populaire que jamais et va continuer à s'étendre au-delà du manga et de son anime cette année encore avec le long-métrage One Piece Film RED lié à Shanks. L'autre production à destination des écrans, qui peut laisser bien plus sceptique tant que nous n'aurons rien vu de concret à son sujet, c'est l'adaptation live-action du côté de Netflix. En novembre dernier, nous avions ainsi découvert les 5 premiers membres de l'équipage du Chapeau de Paille, à savoir Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Eh bien, les annonces entourant le casting se sont poursuivies cette nuit avec plusieurs personnages secondaires, dont certains antagonistes.

Bon, heureusement que les noms sont indiqués, car le rapprochement n'est pas forcément évident. Ainsi, Koby sera joué par Morgan Davies, Ilia Isorelýs Paulino prêtera ses traits à la tyrannique Alvida à la massue (même une fois le Sube Sube no Mi obtenu ?), Aidan Scott incarnera Helmeppo (Hermep par chez nous), Jeff Ward (Marvel : Les Agents du SHIELD) fera vivre ce cher Buggy le clown (Baggy), l'Homme-Poisson Arlong aura l'apparence de McKinley Belcher III (Ozark) et Vincent Regan (300, Le Choc des Titans) donnera vie à ce bon vieux Garp.

Pas sûr que lâcher des noms de cette manière soit la bonne méthode pour rassurer les fans, car certains personnages nécessiteront pas mal de maquillage et d'accessoires pour paraître crédibles, sauf qu'aucun visuel du projet n'a encore été diffusé.

