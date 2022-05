NETFLIX : Sonic Prime, les premières images du nouveau dessin animé dévoilées

En plus de ses séries et longs-métrages d'animation produits au Japon, Netflix a aussi plusieurs dessins animés occidentaux en cours, comme The Cuphead Show!, Jurassic World : La Colo du Crétacé ou Musclor et les Maîtres de l'univers. Il en prépare d'autres pour les mois à venir, et vient ainsi de dévoiler les premières images de Daniel Spellbound : Tout pour la magie, Dead End : Le parc du paranormal, Kung Fu Panda : Le chevalier dragon, My Dad the Bounty Hunter et We Lost Our Human.

La vidéo montrant ces projets se termine surtout sur un premier extrait de Sonic Prime, la nouvelle série animée autour de Sonic the Hedgehog et ses amis. Nous ne savons pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle est menée par SEGA, WildBrain Studios et Man of Entertainment, et durera au moins 24 épisodes. Nous y voyons le hérisson bleu avec une drôle d'animation pour ses déplacements, alors qu'il se vante de sa puissance en collectant des anneaux. L'aperçu est sommaire, mais donne une idée de la direction artistique.

Sonic Prime n'a pas encore de date de sortie précise, mais est prévu pour 2022 en exclusivité sur Netflix. D'ici là, Sonic Colours Ultimate est lui disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Netflix : les sorties de mai 2022 annoncées, Cloud, un Symbiote et le Monde à l'envers à l'affiche