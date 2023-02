BON PLAN : l'aspirateur robot OKP L1 avec 50 % de remise chez Amazon !

Aujourd'hui, nous vous présentons l'aspirateur robot OKP L1, qui est en très forte promotion chez Amazon.

Cet aspirateur possède une technologie anti-chute, ce qui lui permet de s'arrêter lorsqu'il rencontre un obstacle tel qu'une marche. Son application OKP intelligente permet de configurer les différentes zones de travail, et même en multi étage. Il est également possible de définir des zones dites interdites afin que l'appareil ne vienne pas aspirer dans les endroits que l'on ne le souhaite pas.

Cet aspirateur robot contient une batterie haute capacité qui se recharge en 4 à 5 heures. Celle-ci confère une autonomie d'environ 150 min d'aspiration soit environ 150 m² de surface nettoyable.

Navigation Lidar FreeMove 3.0





L'aspirateur robotique L1 de OKP utilise la technologie LiDAR pour scanner votre maison en construisant une carte en temps réel pour naviguer dans votre espace avec précision. Il dispose d'une puissance d'aspiration de 3 800 Pa, ce qui lui permet de nettoyer facilement les sols durs et souples. Sa conception d'entrée unique qui ne se bouche pas avec des poils d'animaux vous dispense d'un pré-nettoyage. C'est un bon appareil pour les amoureux des animaux.

Application OKP Smart et contrôle vocal





Vous pouvez facilement créer un programme de nettoyage de la maison, changer le mode de nettoyage et contrôler la direction du nettoyage à l'aide de l'application OKP. L'aspirateur robot L1 fonctionne avec Alexa et Google Assistant, permettant aux utilisateurs de démarrer le robot et de mettre en pause le nettoyage avec votre voix tout en profitant de votre temps libre. Le OKP L1 vous fera gagner du temps et de l'énergie !

Jusqu'au 27 février 2023 seulement chez Amazon, vous trouverez l'aspirateur robot OKP L1 affiché au prix exceptionnel de seulement 249,99 € au lieu de 499,99 €, soit 50 % de réduction avec 250 € de réduction en utilisant le code XOVNGJTM. Une superbe offre !