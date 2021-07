Yeedi Mop Station : un robot aspirateur laveur perfectionné avec plein de cadeaux pour sa précommande

Le Yeedi Mop Station est un robot aspirateur laveur qui possède une puissance d’aspiration de jusqu’à 2 500 Pa avec une autonomie de 180 minutes via sa batterie de 5 200 mAh. Ses brosses effectuent une pression de 10 A lui permettant une forte efficacité au niveau du lavage du sol.

Il dispose d'une station de charge de 40 x 40 x 40 cm plutôt imposante, mais qui présente la particularité de posséder deux réservoirs de 3,5 L chacun et d'un système de nettoyage automatique des serpillières. La base possède trois boutons : pour lancer le nettoyage des réservoirs, démarrer l’aspirateur ou l’arrêter, et enfin pour le ramener à sa base.

Le robot aspirateur est de forme ronde avec une caméra et plusieurs capteurs intégrés. En dessous sont visibles deux grosses roues et une petite à l’avant, une brosse centrale et une latérale et pour finir deux serpillières qui viennent se clipser. Il est aussi équipé de réservoirs d’eau et de poussière.

Vous pourrez le configurer et le commander via l'application mobile Yeedi disponible sur Androit et iOS.

L’aspirateur robot laveur Yeedi Mop Station est prévu à 650 € et sera disponible pour le mois d’août. Mais si vous participez à la phase de précommande, vous bénéficierez gratuitement d’un bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 6 et d’un lot d’accessoires (une brosse principale, 3 chiffons nettoyeurs et 3 lots de serpillières rondes) offerts. Cette offre est limitée aux 300 premiers achats donc ne tardez pas.