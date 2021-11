Yeedi Black Friday : tous les aspirateurs robots de la marque à prix cassé chez Amazon !

Yeedi fête le Black Friday chez Amazon avec de nombreuses promotions sur différents modèles.

Commençons avec le robot aspirateur Yeedi K650 qui est fabriqué en verre trempé anti-rayures, et qui intègre un système de filtration permettant de récupérer 99% des poussières et des particules allergènes. Il dispose d'une serpillère permettant le lavage des sols et propose une forte aspiration de 2000 PA en mode aspirateur. Le réservoir à poussière possède une contenance de 400 ml et celui d’eau de 300 ml.

Le K650 a une autonomie de 130 minutes et est très silencieux avec seulement 56 dB. Il dispose d'une application dédiée, compatible Android et iOS, permettant de le contrôler et de programmer le nettoyage. A noter qu'il est également possible de commander votre robot à la voix avec Google Assistant et Alexa.

Vous trouverez le robot aspirateur Yeedi K650 au prix exceptionnel de 119,99 € sur Amazon au lieu de 199 € avec un coupon de 20 € à récupérer sur le site.



Poursuivons avec le robot aspirateur Yeedi Mop Station qui est fourni avec une station de charge (40 x 40 x 40 cm) équipée de deux réservoirs de 3,5 litres chacun et d'un système de nettoyage automatique des serpillières.

Concernant le robot aspirateur, il possède une caméra et plusieurs capteurs. Dessous, vous trouverez deux roues permettant de passer les obstacles, une brosse centrale et une brosse latérale et enfin deux serpillières qui se clipsent. Il dispose d’un réservoir d’eau et d'un autre à poussières.

Niveau puissance d’aspiration, comptez jusqu’à 2500 Pa ce qui est très bien. Sa batterie de 5200 mAh autorise une autonomie de 180 minutes. A noter que ses brosses effectuent une pression de 10A, ce qui offre une réelle efficacité pour le lavage du sol.

Vous trouverez sur Amazon l'aspirateur Yeedi Mop Station au prix réduit de 549,99 € au lieu de 649,99 € avec la livraison gratuite.



Signalons également que de nombreux autres robots aspirateurs Yeedi sont également en promotion, toujours chez Amazon :