Yeedi Mop Station, le robot aspirateur laveur qui nettoie lui-même ses serpillères !

Les robots aspirateurs sont de plus en plus présents dans notre quotidien, mais ils se montrent encore souvent très limités concernant le lavage des sols qui consiste le plus souvent au simple passage d'une lingette humidifiée guère efficace.

La marque Yeedi a semble-t-il toutefois trouvé une solution à ce problème avec son dernier modèle la Yeedi Mop Station. Cette dernière intègre deux serpillères en forme de disques tournant à 180 tours par minute avec des patins exerçant une pression de 10 Newton au sol , ce qui permet un nettoyage efficace même des taches les plus tenaces.



Mais la grosse nouveauté est ailleurs puisque le robot va en effet nettoyer et sécher automatiquement les serpillères, de même qu'il changera l'eau sale du bac intégré !

En effet, la station d'accueil, également utilisée pour sa recharge, intègre une station de lavage permettant de nettoyer les serpillères à l'eau claire (puisée dans un réservoir intégré ), avant de collecter l'eau sale dans un second réservoir qu'il suffira de vider de temps en temps. Cerise sur le gâteau, elle séchera automatiquement les serpillères pour éviter toute stagnation d'eau et donc les mauvaises odeurs ! Royal !

Comme d'habitude, le pilotage peut se faire soit manuellement soit via une application mobile dédiée.

La Yeedi Mop Station est en lancement mondial au prix officiel de 649 € mais elle est en promotion pour son lancement au tarif réduit de à 595,95 € (TVA comprise), uniquement du 5 août (9h00) au 10 août (15h00) avec en prime la livraison gratuite depuis la Pologne.

A noter que pour ce lancement, la marque offre divers cadeaux d'une valeur de 100 €, comme par exemple le bracelet connecté Mi Smart Band 6 ainsi qu'un an de consommables pour la station de lavage (1 brosse, 3 ensembles de serpillères, 3 filtres HEPA). Attention, cette offre est limitée aux 300 premières commandes.