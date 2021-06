Les robots aspirateurs et serpillères Yeedi K650 et Yeedi 2 Hybrid à prix cassé sur Amazon

La corvée du ménage des sols a été réglée depuis quelques années déjà avec l'arrivée des premiers robots automatiques. Avec des prix qui deviennent de plus en plus abordables, vous n'avez aucune excuse pour ne pas succomber à votre tour ! Commençons par le robot aspirateur et serpillère Yeedi K650 qui est proposé en très forte promotion sur Amazon au tarif de 139,99 € au lieu de 199 € avec un coupon de réduction de 60 € présent sur le site.

Le Yeedi K650 est fabriqué en verre trempé anti-rayures, pour une résistance aux animaux et aux enfants trop curieux. Il possède un système de filtration de 99 % des poussières et des particules allergènes récupérées dans un bac à poussière de 400 ml, et présente un pouvoir d’aspiration de 2 000 PA. Il permet également le lavage de vos sols avec son réservoir d’eau de 300 ml.

Il dispose d'une confortable autonomie de 130 min avant de retourner automatiquement se charger à sa borne. Il est silencieux avec seulement 56 dB, et dispose d'une application mobile dédiée permettant de le gérer, mais également d'une commande à la voix avec Alexa et Google Assistant.

Le Yeedi 2 Hybrid permet une puissance d’aspiration de jusqu’à 2 500 Pa et dispose de 3 modes de fonctionnement différents. Il intègre un bac à poussière de 430 ml et un réservoir d’eau de 240 ml permettant l'aspiration, mais aussi le lavage des sols.

Le robot pourra cartographier son environnement de façon intelligente avec l'utilisation de la technologie Visual SLAM qui lui permet de créer une carte pour de futurs nettoyages optimaux. Il est contrôlable depuis une application Android ou iOS (choix des programmes de nettoyage, création de frontières virtuelles, nettoyage de zones dédiées...).

Avec jusqu’à 3h20 de nettoyage grâce à sa batterie de 5 200 mAh, il pourra nettoyer jusqu’à 200 m² de surface. Et en cas de panne d'alimentation, il retournera automatiquement se recharger pour reprendre ensuite le nettoyage. Épais de seulement 7,7 cm, il peut nettoyer sous les lits et autres meubles. Enfin il dispose d'une roue flottante pour passer facilement par-dessus le seuil des portes.

